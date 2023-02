Sem convencer, Lyon vence lanterna Angers (3-1) e é oitavo no campeonato francês

O Lyon retomou o caminho das vitórias sem ser muito convincente neste sábado, ao vencer o Angers, último colocado, por 3 a 1, pela 25ª rodada do campeonato francês.

O brasileiro Thiago Mendes (38) abriu o placar antes do intervalo e o sueco Amin Sarr (80), que se transferiu para o time francês na janela do mercado de janeiro, ampliou. Os donos da casa reagiram na reta final com um gol do senegalês Abdallah Sima (87), mas Bradley Barcola (90) tranquilizou sua equipe comandada pelo técnico Laurent Blanc.

Uma semana depois de perder por 2 a 1 em casa para o Auxerre (18º), o Lyon conseguiu somar três pontos para chegar aos 38, ainda longe dos 44 do Lille (5º), que ocupa a última das posições que dão acesso às competições europeias.

A grande partida desta 25ª rodada será o clássico da Ligue 1 entre o Olympique de Marselha (2º) e o líder Paris Saint-Germain, que será disputado no domingo no estádio Vélodrome com uma diferença de cinco pontos entre os dois times.

Este mesmo confronto ocorreu há menos de duas semanas na Copa da França com vitória do OM, que buscará repetir o resultado para ficar a dois pontos do seu eterno rival na Ligue 1.

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Brest 2 - 1

- Sábado:

Angers - Lyon 1 - 3

Montpellier - Lens

- Domingo:

(09h00) Lorient - Auxerre

(11h00) Ajaccio - Troyes

Clermont - Strasbourg

Nantes - Rennes

Reims - Toulouse

(13h05) Monaco - Nice

(16h45) Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 57 24 18 3 3 59 23 36

2. Marselha 52 24 16 4 4 48 22 26

3. Monaco 50 24 15 5 4 53 31 22

4. Lens 49 24 14 7 3 38 19 19

5. Lille 44 25 13 5 7 45 32 13

6. Rennes 43 24 13 4 7 44 28 16

7. Lorient 39 24 11 6 7 38 35 3

8. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

9. Nice 38 24 10 8 6 30 21 9

10. Reims 34 24 7 13 4 30 26 4

11. Toulouse 32 24 9 5 10 41 42 -1

12. Clermont-Ferrand 30 24 8 6 10 24 33 -9

13. Nantes 28 24 6 10 8 25 29 -4

14. Montpellier 26 24 8 2 14 35 45 -10

15. Strasbourg 21 24 4 9 11 29 42 -13

16. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

17. Troyes 19 24 4 7 13 33 53 -20

18. Auxerre 18 24 4 6 14 21 48 -27

19. Ajaccio 18 24 5 3 16 18 45 -27

20. Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

