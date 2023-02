Rússia interrompe fornecimento de petróleo à Polônia pelo oleoduto Druzhba

O grupo petroleiro polonês PKN Orlen anunciou neste sábado que a Rússia parou de fornecer petróleo através do oleoduto Druzhba, o que afeta quase 10% das necessidades da empresa.

"O fornecimento através do oleoduto Druzhba para a Polônia foi interrompido pelo lado russo", afirma a empresa polonesa em um comunicado.

O grupo Orlen afirmou que o movimento não afetará os clientes poloneses e que as todas as entregas de petróleo a partir de agora chegarão por via marítima.

O anúncio acontece um dia depois de a União Europeia aprovar uma nova série de sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia.

A Polônia informou há alguns dias que continuava comprando 10% do necessário para seu abastecimento de Moscou, apesar de exigir maiores sanções ao petróleo russo.

O país afirmou no ano passado que tinha um "plano radical" para acabar com toda a importação de petróleo russo até o fim de 2022.

Mas o país ainda tinha um contrato em vigor com a empresa russa Tatneft, advertiu o vice-ministro de Bens do Estado, Maciej Malecki.

Isto significa que a Polônia continuava comprando 200.000 toneladas de petróleo da Rússia a cada mês.

De acordo com Malecki, a empresa estatal "declarou de maneira enérgica que deixaria de comprar petróleo russo assin que a UE adotasse um embargo".

Nos últimos anos, a Polônia diversificou as compras de petróleo e gás. De acordo com Malecki, o contrato com a Tatneft era o "único" contrato de energia com a Rússia.

