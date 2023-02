Peru retira embaixador no México após presidente criticar Boluarte

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou na sexta-feira, 24, a saída do embaixador peruano no México, em resposta às críticas do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quem ela repreendeu por ferir laços para "privilegiar afinidades ideológicas".

Em sua coletiva de imprensa matinal regular, o presidente do México disse ter visto pesquisas "onde a presidente espúria (Boluarte) tem 15% de aceitação e 85% de desaprovação".

López Obrador também disse que os membros do Parlamento do Peru têm ainda menos aprovação do que a presidente. "Eles têm 90% de rejeição e mesmo assim governam com baionetas e com repressão", acrescentou.

Na sexta-feira, Boluarte rejeitou os comentários do presidente do México "sobre os assuntos internos do Peru". Ela considerou inaceitáveis também as críticas à origem constitucional e democrática do governo.

Segundo a presidente, com a saída do embaixador do país, as relações diplomáticas entre o Peru e o México "permanecem formalmente no nível de agentes diplomáticos".

Dina Boluarte assumiu o cargo em 7 de dezembro, depois que o então presidente Pedro Castillo foi deposto pelo parlamento e preso por tentar dissolver o Congresso para evitar uma votação sobre sua destituição do cargo.

Desde então, o Peru passa por protestos há quase três meses, com 60 mortos, 48 deles em confrontos diretos com a polícia.

O presidente do México sempre expressou seu apoio a Castillo.

