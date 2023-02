PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Combates prosseguem no leste da Ucrânia e China tenta desempenhar o papel de mediação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

China trabalha para atuar como país mediador entre Ucrânia e Rússia

Os combates entre as tropas russas e ucranianas prosseguem neste sábado (25) na Ucrânia, em particular no leste do país, no momento em que a China avança em seus esforços de mediação em busca de uma solução para um conflito que completou um ano.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia ONU Otan armamento, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BRUXELAS:

Novas sanções da UE pela guerra na Ucrânia afetam 121 pessoas e instituições

As novas sanções da União Europeia (UE) pela invasão russa da Ucrânia afetam 121 pessoas e instituições, incluindo fabricantes iranianos de drones, anunciou o bloco neste sábado.

(Ucrânia UE conflito Rússia Irã defesa, 410 palavras, já transmitida)

BANGALORE:

G20 Finanças termina sem declaração conjunta por divergências sobre a Ucrânia

A reunião na Índia dos ministros da Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 (grupo que reúne países desenvolvidos e emergentes) terminou neste sábado (25) sem a divulgação de um comunicado conjunto devido às divergências com a China sobre a guerra na Ucrânia.

(G20 Ucrânia Rússia Índia China conflito economia)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Presidente do Peru anuncia "retirada definitiva de embaixador no México

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou na sexta-feira (24) a "retirada definitiva" do embaixador peruano no México, alegando que o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador "viola o princípio de não interferência em assuntos internos" ao apoiar o destituído e detido ex-presidente peruano Pedro Castillo.

(Peru México diplomacia governo parlamento, 400 palavras, já transmitida)

MIAMI:

A Flórida DeSantis, laboratório conservador e trampolim para a Casa Branca

Todos falam da candidatura de Ron DeSantis à Casa Branca, mas o governador da Flórida resiste a fazer um anúncio oficial. Até o momento, ele prefere concentrar a energia em seu estado, que virou um laboratório para testar as políticas conservadoras que podem levá-lo à presidência.

(EUA educação política, 770 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

LAGOS:

Nigerianos votam para presidente em disputa acirrada

Os nigerianos comparecem às urnas neste sábado (25) para escolher seu presidente pelos próximos quatro anos, em uma disputa acirrada e durante uma profunda crise econômica e de segurança no país de maior população da África.

(Nigéria eleições política, 690 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BELO HORIZONTE:

Casa em favela de BH ganha prêmio internacional de arquitetura

À primeira vista, parece uma casa humilde como tantas outras nas favelas do Brasil. Mas este "barraco" de 66 m² com tijolos aparentes foi reconhecido esta semana como a "Casa do Ano" em um prêmio internacional de arquitetura.

(Brasil arquitetura, 590 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Acompanhamento da premiação da 73ª edição do Festival de Cinema de Berlim

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags