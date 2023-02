Norrie vence Zapata e vai disputar final do Rio Open, sua terceira de 2023

O britânico Cameron Norrie, segundo cabeça-de-chave e décimo terceiro do ranking mundial, avançou à final do torneio ATP 500, no Rio de Janeiro, ao vencer neste sábado o espanhol Bernabé Zapata (63º), por 6-2, 3-6 e 7-6 (7/3).

O canhoto de 27 anos jogará sua terceira final do ano neste domingo, esperando conquistar seu primeiro título em 2023, após derrotas em Buenos Aires há uma semana e em Auckland em janeiro.

Seu adversário no saibro carioca poderá ser o jovem Carlos Alcaraz, número dois do mundo e que foi seu algoz na capital argentina.

O prodígio espanhol de 19 anos disputa a vaga neste sábado contra o chileno Nicolás Jarry (139º), a surpresa do torneio ao eliminar o italiano Lorenzo Musetti (N.3) na primeira rodada e o argentino Sebastián Báez (N.6) nas quartas de final.

Norrie, que em alguns momentos parecia enfrentar problemas físicos, conseguiu a classificação ao vencer Zapata em duas horas e 29 minutos de jogo na quadra principal do Jockey Club, a Guga Kuerten.

"Fiz um começo muito bom, mas depois fiquei impaciente e ele aumentou a intensidade. No terceiro set foi só coração para vencer", disse ele em entrevista à televisão após a partida.

Ao derrotar o valenciano, semifinalista em Buenos Aires, o britânico conquistou sua décima sétima vitória da temporada (17-3) e vai agora em busca do quinto título da carreira, que inclui o Indian Wells Masters 1000 de 2021.

