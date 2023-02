Medvedev vence Murray e é campeão do torneio de Doha

O russo Daniil Medvedev conquistou o torneio de Doha neste sábado ao derrotar o escocês Andy Murray (6-4 e 6-4) na final, uma semana depois de vencer o torneio de Roterdã.

Medvedev, número 8 do mundo, confirma sua excelente fase após vários meses decepcionantes, marcados por uma eliminação precoce no Aberto da Austrália, o primeiro torneio de Grand Slam do ano.

Finalista de um torneio pela primeira vez desde junho de 2022 - em Stuttgart, na Alemanha -, o veterano Murray jogou de igual para igual contra Medvedev, mas vacilou nos momentos cruciais da partida.

O ex-número 1 do mundo, porém, encerra uma ótima semana no Catar, durante a qual voltou a derrotar o alemão Alexander Zverev, número 16 do mundo.

