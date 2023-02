Lady Gaga é processada por não pagar recompensa por devolução de cães

Valor prometido era de US$ 500 mil, mas mulher que devolveu os animais pede que Justiça triplique o montante por promessa enganosa da artista

A cantora e atriz Lady Gaga está sendo processada por não ter pago a recompensa de US$ 500 mil prometida a quem achasse os dois buldogues franceses dela, Koji e Gustav, roubados em 2021. As informações são do site TMZ.

Os cães foram devolvidos dois dias depois por Jennifer MacBride, que não recebeu o dinheiro e, hoje, pede que a Justiça triplique o valor. O total de US$ 1,5 milhão requerido por ela é porque Gaga fez uma promessa enganosa de recompensa.

A mulher, no entanto, é acusada de ter envolvimento amoroso com um dos dois homens suspeitos de levar os animais após render e atirar no cuidador.

Condenação

A suspeita é de que Jennifer tenha sido a receptadora dos bichos e, ao tomar conhecimento da recompensa de US$ 500 mil, levou os cachorros para a estação da Comunidade Olímpica do Distrito Policial de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela não contestou a acusação, na época, de ter recebido propriedade roubada e teve 2 anos de liberdade condicional decretados.

Para justificar o processo contra Lady Gaga, Jennifer alega que a artista anunciou que pagaria a recompensa sem fazer perguntas sobre como Koji e Gustav foram encontrados.

O Caso

O roubo dos cachorros aconteceu em 24 de fevereiro de 2021, quando Rayan Fischer passeava com os animais. Um carro parou ao lado, levou dois animais e o cuidador ainda foi baleado. Vizinhos socorreram ele e chamaram a ambulância.

James Howard Jackson foi apontado pelos policiais como o autor do disparo contra Fischer e foi condenado a 21 anos de prisão.



