Grupo Wagner garante ter conquistado povoado ucraniano na periferia de Bakhmut

O líder do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou, neste sábado (25), que seus homens conquistaram o povoado de Yahidne, na periferia norte de Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia que Moscou tenta tomar desde o fim de junho.

O povoado está situado a menos de dois quilômetros do centro de Bakhmut, cuja importância estratégica é discutível, mas que se converteu em símbolo da luta pelo controle da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

"Às 19h [14h em Brasília] de 25 de fevereiro, as unidades de assalto do Grupo Wagner tomaram o controle total do povoado de Yahidne, ao norte de Bakhmut", declarou Prigozhin, citado por seu serviço de imprensa no aplicativo Telegram.

Uma fotografia que circula nessa plataforma mostra homens armados e com máscaras com uma bandeira do Grupo Wagner em frente à sinalização de entrada da localidade.

Segundo o serviço de imprensa do Grupo Wagner, citado pela agência russa TASS, as tropas ucranianas explodiram uma represa perto de Bakhmut para frear o avanço das forças russas.

Essas afirmações, no entanto, não puderam ser verificadas de forma imediata.

As forças russas tentam fazer um cerco a Bakhmut há muitas semanas. Moscou conseguiu bloquear algumas estradas importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.

Na sexta-feira, o Grupo Wagner, que atua na linha de frente nesta batalha, reivindicou a tomada de Berkhivka, também ao norte de Bakhmut. Na semana passada, garantiu ter conquistado Paraskovivka.

Nas últimas semanas, emergiram rumores de fortes tensões entre o grupo paramilitar e o Exército russo. Prigozhin acusa o Exército de não fornecer as munições que seus soldados necessitam.

