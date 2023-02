Comunicado do Business Wire :CleanBay Renewables Inc. and BurTech Acquisition Corp.

BurTech Acquisition Corp. (NASDAQ: BRKH), uma empresa de aquisição de propósito especial e capital aberto ou "SPAC" ("BurTech") e CleanBay Renewables Inc. ("CleanBay"), uma empresa de tecnologia ambiental em estágio avançado com foco na produção de gás natural renovável sustentável ("RNG"), hidrogênio ecológico e fertilizante natural de liberação controlada, anunciou hoje a assinatura de uma carta de intenções ("LOI") para uma possível combinação de negócios.

O conselho administrativo da CleanBay acredita que uma combinação de negócios com a BurTech é um próximo passo positivo e natural para a empresa. Os executivos creem que esta nova empresa irá oferecer oportunidades para fazer contribuições significativas à transição climática e energética, sendo do interesse dos acionistas da CleanBay.

"Acreditamos que nosso processo melhora a qualidade do ar, do solo e da água ao redor de nossas instalações. Além disto, nossos produtos de energia renovável são uma forma sustentável e ecológica de reduzir emissões e oferecer uma solução de baixo carbono para combustível de veículos, uso residencial, carregamento de veículos elétricos e produção de hidrogênio", disse o Presidente Executivo da CleanBay, Thomas Spangler. "Cremos que nossos projetos podem ajudar a alcançar os objetivos da política climática dos EUA e muitas das Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas."

"Nosso processo converte subprodutos agrícolas em fertilizantes de alta qualidade, devolvendo os mesmos à comunidade agrícola para respaldar ainda mais o desenvolvimento de culturas e solos saudáveis", disse o Diretor Executivo da CleanBay, Donal Buckley. "À medida que continuamos desenvolvendo novas instalações, esperamos nos tornar uma das maiores fontes individuais de fertilizantes ecológicos do país."

"Estamos empolgados com a parceria com a CleanBay e acreditamos que o acesso a mercados de capitais irá permitir à CleanBay comercializar e dimensionar seus processos proprietários e patenteados. Estamos na expectativa de trabalhar com a equipe administrativa da CleanBay para consumar a combinação de negócios. Os 'projetos prontos para uso' da CleanBay apresentam uma oportunidade atrativa de investimento aos acionistas atuais e futuros. Além disto, o acesso a incentivos de bônus municipais e estaduais em Maryland e na Califórnia poderia criar uma plataforma econômica robusta para auxiliar no financiamento destas plantas e produzir RNG, hidrogênio e fertilizante natural em escala industrial. Mais importante ainda, as fontes de RNG 'Made in USA', mediante contratos de aquisição, podem ajudar produtores de combustíveis fósseis e empresas agrícolas a reduzir sua pegada de carbono. Com nove instalações identificadas e oito potenciais instalações futuras em curso, acreditamos que a CleanBay se tornará um ator significativo no mercado norte-americano de RNG e fertilizantes naturais", disse o Presidente e Diretor Executivo da BurTech, Shahal Khan.

Segundo a administração da CleanBay, em plena capacidade, cada instalação de bioconversão da CleanBay pode reciclar mais de 150.000 toneladas de dejetos de aves ao ano. Ao reaproveitar uma fonte potencial de excesso de nutrientes, cada instalação pode gerar mais de 750.000 MMBtus de RNG sustentável, 100.000 toneladas de fertilizante natural de liberação controlada e até cerca de 1.000.000 toneladas de créditos de carbono equivalentes a CO2, que podem estar disponíveis para monetização nos mercados internacionais de carbono. Como alternativa ao gás natural renovável, as instalações também podem produzir hidrogênio limpo a uma taxa estimada de 20.000 toneladas ao ano. A CleanBay acumulou propriedade intelectual proprietária ao cobrir seu processo de conversão para incluir sigilos comerciais, uma patente dos EUA e solicitações de patente pendentes nos EUA e na Europa.

Descrição Geral da Transação

Segundo os termos da carta, os acionistas atuais da CleanBay converteriam 100% de seu patrimônio na empresa pública combinada. A transação proposta avalia a CleanBay em US$ 330 milhões. A conta fiduciária da BurTech atualmente detém cerca de US$ 294 milhões em dinheiro. A BurTech espera anunciar detalhes adicionais sobre a proposta de combinação de negócios quando um contrato definitivo de fusão for assinado no segundo trimestre de 2023.

A conclusão de uma combinação de negócios com a CleanBay está sujeita, entre outras questões, à conclusão da devida diligência, à negociação de um contrato definitivo que preveja a transação, ao cumprimento das condições nele negociadas e à aprovação da transação pelo conselho e acionistas da BurTech e da CleanBay. Não há garantia de que um contrato definitivo será celebrado ou que a transação proposta será consumada nos termos ou prazo atualmente contemplados, ou em geral.

Sobre a CleanBay Renewables Inc.

A CleanBay é uma empresa de tecnologia ambiental fundada em 2013 com foco na gestão sustentável de subprodutos agrícolas através de digestão anaeróbica e tecnologias de recuperação de nutrientes que produzem gás natural renovável e fertilizante natural / orgânico de liberação controlada. A empresa vem desenvolvendo ativamente projetos nos EUA. A solução da CleanBay para reduzir a poluição do ar, do solo e da água oferece às empresas uma oportunidade de compensar emissões de CO2, avicultores com uso alternativo para seus dejetos de aves e agricultores com fertilizantes de liberação controlada para aumentar a produção sustentável de alimentos e dar suporte a solos saudáveis.

A CleanBay tem um projeto pronto para uso localizado em Maryland e elegível para até US$ 250 milhões em títulos municipais isentos de impostos, um segundo projeto quase pronto para uso (4º trimestre de 2023 antecipado) em Delaware e um terceiro projeto na Califórnia que recebeu uma resolução inicial de US$ 540 milhões da Autoridade de Financiamento de Controle de Poluição da Califórnia para bônus de receita, aos quais a empresa está em processo de obtenção de licenças. Como parte de seu portfólio mais amplo, a CleanBay identificou 17 outros locais de projetos em potencial nos EUA. A CleanBay acredita que pode desenvolver seu portfólio de instalações de bioconversão com rapidez para lidar com as mudanças climáticas a nível mundial.

Para mais informação, acesse https://cleanbayrenewables.com.

Sobre a BurTech Acquisition Corp.

A BurTech Acquisition Corp. é uma empresa em estágio de desenvolvimento cujo propósito comercial é efetuar uma fusão, bolsa de valores, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante a um ou mais negócios ou entidades. A BurTech é liderada por seu Diretor Executivo, Shahal Khan.

Sem Oferta ou Solicitação

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma solicitação de procuração, consentimento ou autorização referente a quaisquer títulos ou à combinação de negócios proposta. Este comunicado à imprensa também não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, nem deve haver qualquer venda de títulos em quaisquer estados ou jurisdições em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer destas jurisdições. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto mediante um prospecto que cumpra os requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo.

Declarações Prospectivas

A divulgação aqui contida inclui certas declarações que não são fatos históricos, mas declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Em geral, declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acredita", "pode", "irá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "espera", "deve", "iria", "planeja", "prevê", "potencial", "parece", "busca", "futuro", "perspectiva" e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre projeções, estimativas e prognósticos de receita e outras métricas financeiras e de desempenho, projeções de oportunidades e expectativas de mercado, a capacidade da BurTech de celebrar um contrato definitivo ou consumar uma transação com a empresa-alvo e a capacidade da BurTech de obter o financiamento necessário para consumar a transação potencial. Estas declarações estão baseadas em várias suposições e expectativas atuais da administração da BurTech e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por qualquer investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da BurTech e da empresa-alvo. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo: a capacidade da BurTech de celebrar um contrato definitivo referente à combinação de negócios proposta ou consumar uma transação com a empresa-alvo; o risco de não obter a aprovação dos acionistas da BurTech para a potencial transação; falha em perceber os benefícios antecipados da transação potencial, inclusive como resultado de um atraso na consumação da transação potencial; o valor dos pedidos de resgate feitos pelos acionistas da BurTech e o valor dos fundos remanescentes na conta fiduciária da BurTech após o atendimento de tais pedidos; estes fatores discutidos no prospecto da BurTech para sua oferta pública inicial com data de 10 de dezembro de 2021, sob o título "Fatores de Risco" e outros documentos da BurTech apresentados ou a serem apresentados na SEC. Caso os riscos se concretizem ou as suposições sejam incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a BurTech atualmente não conhece ou que a BurTech atualmente acredita serem imateriais e que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas refletem expectativas, planos ou prognósticos de eventos futuros e visões da BurTech a partir desta data. A BurTech antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da BurTech mudem. Contudo, embora a BurTech possa optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a BurTech se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando avaliações da BurTech em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Como consequência, não deve ser depositada confiança indevida nas declarações prospectivas.

Para mais informação, acesse https://BurTechacq.us/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Camille Chetrit BurTech Acquisition Corp. +1 2404235984

Andy Hallmark Diretor de Comunicações Corporativas CleanBay Renewables [email protected]

