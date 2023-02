Borussia Dortmund vence Hoffenheim (1-0) e assume liderança provisória do Alemão

O Borussia Dortmund assumiu a liderança provisória da Bundesliga graças ao triunfo, neste sábado, sobre o Hoffenheim, por 1 a 0, pela 22ª rodada, resultado que colocou pressão sobre o Bayern de Munique (agora 2º) e Union Berlin (3º), que se enfrentam no domingo.

O Dortmund entrou neste fim de semana como segundo colocado, em um empate triplo por pontos com Bayern de Munique e Union Berlin. Agora abre três pontos (46) de vantagem sobre essas duas equipes (ambas com 43).

Julian Brandt foi o autor do único gol da partida no estádio de Sinsheim, aos 43 minutos, com assistência de Marco Reus.

Aos 56 minutos Marcus Wolf perdeu um pênalti para o Dortmund e o time amarelo não conseguiu manter a calma até o final da partida, mas somou três valiosos pontos na disputa pelo título alemão.

O Borussia Dortmund vem em grande sequência, com sete vitórias seguidas. A isso soma mais duas vitórias, contra o Bochum para se classificar para as quartas de final da Copa da Alemanha e por 1 a 0 sobre o Chelsea no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Hoffenheim, décimo sexto, segue seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

Nos demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória por 2 a 1 do RB Leipzig (4º) sobre o Eintracht Frankfurt (6º), num duelo direto entre equipes que lutam por vagas nos torneios europeus.

O Leipzig entrou provisoriamente na zona da Liga dos Campeões, agora com dois pontos de vantagem sobre o Freiburg (5º), que neste domingo recebe o Bayer Leverkusen (11º), do técnico Xabi Alonso.

Timo Werner (7) e o sueco Emil Forsberg (40) colocaram o Leipzig na frente antes do intervalo e o Eintracht diminuiu no segundo tempo (61') com um gol do suíço Djibril Sow, mas não conseguiu evitar a derrota.

-- Jogos da 22ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Mainz - Borussia Mönchengladbach 4 - 0

- Sábado:

Colonia - Wolfsburg 0 - 2

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0 - 1

Werder Bremen - Bochum 3 - 0

Hertha Berlim - Augsburg 2 - 0

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2 - 1

Schalke 04 - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) Freiburg - Bayer Leverkusen

(13h30) Bayern de Munique - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 45 27 18

2. Bayern de Munique 43 21 12 7 2 61 21 40

3. Union Berlin 43 21 13 4 4 35 24 11

4. RB Leipzig 42 22 12 6 4 45 27 18

5. Freiburg 40 21 12 4 5 34 31 3

6. Eintracht Frankfurt 38 22 11 5 6 43 31 12

7. Wolfsburg 33 22 9 6 7 40 29 11

8. Mainz 32 22 9 5 8 37 34 3

9. Werder Bremen 30 22 9 3 10 34 41 -7

10. Borussia Mönchengladbach 29 22 8 5 9 38 39 -1

11. Bayer Leverkusen 27 21 8 3 10 35 35 0

12. Colonia 26 22 6 8 8 32 36 -4

13. Augsburg 24 22 7 3 12 26 38 -12

14. Hertha Berlim 20 22 5 5 12 27 40 -13

15. Stuttgart 19 21 4 7 10 26 36 -10

16. Hoffenheim 19 22 5 4 13 29 41 -12

17. Bochum 19 22 6 1 15 24 54 -30

18. Schalke 04 13 21 2 7 12 14 41 -27

