Arsenal vence Leicester (1-0) com gol de Martinelli e se consolida na liderança da Premier League

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, conquistou neste sábado uma importante e suada vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Leicester (14º), ampliando para cinco pontos a diferença em relação ao Manchester City (2º), que faz sua partida nesta 25ª rodada também neste sábado.

O brasileiro Gabriel Martinelli aproveitou um belo passe do belga Leandro Trossard para fazer o gol da vitória logo no primeiro minuto do segundo tempo (46').

A equipe comandada pelo técnico espanhol Mikel Arteta chega aos 57 pontos e ainda tem um jogo a mais para disputar do que o Manchester City, segundo colocado com 52 pontos e que visita o Bournemouth.

Nos outros jogos disputados neste sábado, o espanhol Javi Gracia estreou como treinador do Leeds (17º) com uma importante vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Southampton, num duelo importantíssimo na luta pela permanência na Premier League.

Outro dos duelos na parte de baixo da tabela colocou o Everton (18º) na zona de rebaixamento depois de uma dolorosa derrota por 2 a 0 em casa contra o Aston Villa (11º).

No London Stadium, o West Ham (16º) goleou o Nottingham Forest (13º) por 4 a 0, com dois gols do veterano Dany Ings.

Um dos ex-times de Ings, o Liverpool (8º) visitará o Crystal Palace (12º) no último jogo deste sábado para tentar superar o quanto antes a goleada sofrida em casa para o Real Madrid na terça-feira pela Liga dos Campeões (5-2).

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Fulham - Wolverhampton 1 - 1

- Sábado:

West Ham - Nottingham Forest 4 - 0

Leicester - Arsenal 0 - 1

Leeds - Southampton 1 - 0

Everton - Aston Villa 0 - 2

(14h30) Bournemouth - Manchester City

(16h45) Crystal Palace - Liverpool

- Domingo:

(10h30) Tottenham - Chelsea

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 57 24 18 3 3 52 23 29

2. Manchester City 52 24 16 4 4 60 24 36

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 42 24 13 3 8 44 35 9

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

7. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

8. Liverpool 35 22 10 5 7 38 28 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 23 8 7 8 23 23 0

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 26 23 6 8 9 21 31 -10

13. Nottingham Forest 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 24 6 6 12 18 33 -15

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 24 5 6 13 17 32 -15

19. Bournemouth 21 23 5 6 12 21 44 -23

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

