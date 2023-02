Alcaraz vence Jarry de virada e vai enfrentar Norrie na final do Rio Open

O espanhol Carlos Alcaraz, cabeça-de-chave e número dois do mundo, se classificou para sua segunda final consecutiva do torneio ATP 500, no Rio de Janeiro, ao derrotar o chileno Nicolás Jarry (139º) nas semifinais neste sábado.

O atual campeão do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, venceu por 6-7 (2/7), 7-5 e 6-0, em duas horas e 42 minutos de jogo no saibro do Jockey Club.

Alcaraz, de 19 anos, enfrentará na final deste domingo o britânico Cameron Norrie, décimo terceiro no ranking mundial e segundo cabeça-de-chave, a quem derrotou há uma semana na final do Aberto de Buenos Aires.

Norrie, segundo cabeça-de-chave e décimo terceiro do ranking mundial, avançou à final do Rio Open, ao vencer o espanhol Bernabé Zapata (63º) por 6-2, 3-6 e 7-6 (7/3).

