Zhou Guanyu lidera 2º dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

O piloto chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo) marcou o melhor tempo desta sexta-feira nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, seguido pelo atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Vertappen tinha sido o mais rápido ontem, primeiro dia de testes, à frente também de Alonso.

Zhou fez o melhor tempo no circuito de Sakhir usando pneus macios.

"São só testes e tínhamos os compostos mais macios, ao contrário de pilotos como Max", que usava pneus intermediários, lembrou o chinês depois da sessão.

O novato holandês Nyck De Vries (AlphaTauri) terminou em quarto, à frente do alemão Nico Hulkenberg (Haas), enquanto as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc marcaram o sexto e o oitavo melhores tempos, respectivamente. Entre eles ficou o estreante americano Logan Sargeant (Williams).

As Mercedes de George Russell e do heptacampeão mundial Lewis Hamilton ficaram mais para trás na classificação (13º e 15º, respectivamente), e o segundo piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, foi o 14º.

Os testes de pré-temporada continuam até sábado, antes do primeiro Grande Prêmio de 2023, que acontece exatamente no Bahrein, no dia 5 de março.

- Classificação ao término do segundo dia dos testes de pré-temporada no Bahrein

1. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.610 (132 voltas)

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.650 (47)

3. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:32.205 (130)

4. Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri) 1:32.222 (74)

5. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) 1:32.466 (68)

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:32.486 (70)

7. Logan Sargeant (EUA/Williams) 1:32.549 (154)

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.725 (68)

9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:33.175 (74)

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:33.186 (59)

11. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:33.442 (67)

12. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:33.490 (49)

13. George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:33.751 (76)

15. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.954 (72)

16. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:35.522 (65)

17. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:35.708 (85)

nb/dr/cb

