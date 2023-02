Seis pessoas são presas por suposta manipulação de resultado na Copa do Rei de 2021

Seis pessoas foram presas por seu suposto envolvimento em um caso de manipulação no resultado em um jogo da Copa do Rei disputado em dezembro de 2021, anunciou nesta sexta-feira a polícia espanhola.

Os detidos são suspeitos de terem recebido 30 mil euros graças a apostas na goleada do Levante, então na primeira divisão, por 8 a 0 sobre o CD Huracán Melilla, da quinta divisão, explicou a polícia em comunicado.

As prisões ocorrem um dia depois do anúncio do tribunal regional de Melilla, cidade autônoma espanhola no litoral norte da África, de que seis pessoas tinham prestado depoimento sobre o caso. Entre elas estava um ex-jogador do Huracán.

A polícia declarou que abriu uma investigação depois de receber um aviso da LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, assim como de várias casas de apostas.

Em um comunicado publicado na quinta-feira, o Huracán disse estar cooperando com as autoridades do futebol e com a justiça.

"O clube sempre defendeu o jogo limpo, a transparência e vai colaborar com o que for necessário para lutar contra a fraude", escreveu o Huracán.

"Queremos deixar bem claro que no momento em que algum membro ativo do clube, seja dirigente, jogador, técnico ou qualquer outro funcionário, for envolvido, automaticamente serão tomadas medidas disciplinares e as ações judiciais pertinentes", acrescenta a nota.

