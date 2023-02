Sanções dos EUA miram em intermediários europeus acusados de ajudar Rússia

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24), em coordenação com os países do G7, um novo pacote de sanções contra a Rússia, no primeiro aniversário da invasão da Ucrânia.

O pacote inclui medidas contra intermediários europeus acusados de "apoiar a guerra", particularmente a Suíça.

A Casa Branca havia antecipado essas novas sanções. Seu objetivo é atingir a economia russa, em represália pela ofensiva na Ucrânia, deflagrada há um ano, e cortar o acesso de Moscou a tecnologias sensíveis, como os semicondutores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é "uma das ações de sanções mais significativas" desde o início da guerra, disse o Departamento do Tesouro dos EUA em nota.

Os alvos de Washington são, entre outros, empresas e indivíduos russos nos setores de metal, mineração, equipamentos militares e semicondutores.

Também tem como alvo cerca de 30 pessoas e empresas de países europeus, como Suíça, Itália, Alemanha, Malta e Bulgária, acusadas de terem ajudado a driblar as sanções, ao fornecer equipamento militar à Rússia. Em resposta, Washington congelou seus ativos nos Estados Unidos.

"No ano passado, tomamos medidas com uma coalizão histórica de parceiros internacionais para degradar o complexo industrial-militar da Rússia e reduzir a receita que usa para financiar sua guerra", disse a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em uma nota.

"Nossas sanções tiveram um impacto de curto e longo prazo, altamente visível nos problemas da Rússia em reabastecer armas e em sua economia isolada. Nossas ações de hoje com nossos aliados do G7 mostram que apoiaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário", acrescentou.

Desde fevereiro de 2022, o governo do presidente Joe Biden impôs inúmeras sanções econômicas à Rússia, em coordenação com os aliados dos EUA. Mais de 30 países adotaram medidas semelhantes.

jul/rle/erl/ad/aa

Tags