Quarta temporada de 'Succession' será a última

Está chegando ao fim um grande sucesso da HBO: "Succession" será encerrada em sua quarta temporada, que estreará em março, anunciou o roteirista e produtor britânico da série em uma entrevista à revista The New Yorker.

"Nunca pensei que duraria para sempre. O final quase sempre esteve em minha mente", declarou Jesse Armstrong em artigo publicado na quinta-feira (24).

"Houve uma reunião com os outros roteiristas antes de começarmos a escrever a temporada 4, por volta de novembro ou dezembro de 2021, e eu disse: 'olha, acho que este deveria ser o final, mas o que acham?' (...) e a decisão de encerrar se solidificou ao longo da escrita", contou.

Aclamada tanto pelo público quanto pela crítica, "Succession" é uma crônica obscura, dramática e de humor ácido sobre uma poderosa família de bilionários, que briga pelo controle de um conglomerado de empresas, em especial meios de comunicação.

Lançada em 2018, já ganhou diversos prêmios, entre eles o de melhor série dramática no Emmy de 2022.

A série tem como inspiração os magnatas Sumner Redstone e Rupert Murdoch, cujo grupo News Corp é um dos maiores impérios de mídia do mundo, que inclui os canais da rede Fox e os jornais The Times e The Sun.

