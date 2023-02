Promotoria pede 15 anos de prisão para ex-ministro espanhol por caso de espionagem

A Promotoria espanhola pediu 15 anos de prisão para o ex-ministro Jorge Fernández Díaz por arquitetar um plano de espionagem para extrair provas comprometedoras contra o Partido Popular (PP, de direita), segundo um documento que a AFP obteve acesso nesta sexta-feira (24).

Ministro do Interior entre 2011 e 2016 durante o governo do PP liderado por Mariano Rajoy, Fernández Díaz deverá responder as acusações de acobertamento, sonegação e violação da intimidade em um julgamento sobre o caso conhecido como "Kitchen" ("Cozinha") - uma referência ao codinome do informante ("cozinheiro").

De acordo com a Promotoria, Fernández Díaz, 72, e outros altos funcionários de seu ministério idealizaram em 2013 "uma operação policial de inteligência ilegal, feita para obter tanto informação como provas materiais" que estavam nas mãos do ex-tesoureiro Luis Bárcenas. Ele era investigado, até então, por um caso de financiamento ilegal que respinga no PP.

