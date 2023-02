Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito-armas:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 24 de fevereiro às 5h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapas com a evolução da linha de frente desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. (180 x 145 mm) - Reenvio disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapas da Ucrânia localizando o número de explosões e combates registrados pela ONG Acled, entre 24 de fevereiro de 2022 e 3 de fevereiro de 2023. (135 x 67 mm) - Atualização disponível

4/ Evolução das importações e exportações da Rússia com uma série de países, antes e depois do início da invasão da Ucrânia. (135 x 103 mm) - Reenvio disponível

5/ Evolução porcentual das exportações da Rússia em uma seleção de produtos entre março e noviembre de 2021 e março e novembro de 2022. (135 x 92 mm) - Disponível

* UE-energia:

1/ Gráfico com a variação da demanda de gás natural nos países da União Europeia em 2022 e 2023 comparada com a média de 2017-2022. (135 x 101 mm) - Disponível

2/ Gráfico com a demanda mensal de eletricidade de uma seleção de países da União Europeia em 2022, comparada com a média 2015-2019. (135 x 101 mm) - Disponível

3/ Números da demanda mensal de gás natural por setor em 2022/2023 comparada com a média 2019-2021, em uma seleção de países da UE. (135 x 125 mm) - Disponível

* Japão-índice-economia-inflação: gráfico com a evolução do Índice de preços ao consumidos do Japão, desde 1982. (44 x 65 mm) - Disponível

*Tecnologias-telecomunicações-celulares-smartphones: vendas anuais de "smartphones" de 2013 a 2022. (45 x 65 mm) - Disponível

* Rússia-espaço-acidente-indústria-aeroespacial-EUA: dados sobre a missão de resgate que a Rússia lançou em 24 de fevereiro para a Estação Espacial Internacional (ISS em inglês) após o incidente que danificou uma nave Soyuz acoplada à estação.(135 x 105 mm) - Atualização disponível

* Saúde-química-meio-ambiente-contaminação: impacto na saúde das substâncias perfluoroalquil e polifluoroalquil (PFAS), também conhecidas como "químicos eternos" por sua extrema persistência no meio ambiente. (94 x 104 mm) - Disponível

* Auto-F1-Mundial:

1/ Calendário e Grandes Prêmios da temporada de Fórmula 1 em 2023. (180x175 mm) - Disponível

2/ Pilotos e escuderias da temporada 2023 da Fórmula 1. (90x166 mm) - Disponível

3/ Escuderia e número de pontos ganhos durante a temporada 2022 dos 20 pilotos que vão disputar a edição 2023 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. (135x101 mm) - Disponível

4/ Pilotos que vão disputar a temporada 2023 da Fórmula 1, com seus números e escuderias. (135x100 mm) - Disponível

5/ Pilotos e escuderias da temporada 2023 da Fórmula 1. (45x300 mm, 135x115 mm) - Disponíveis

6/ Número de títulos conseguidos por todos os campeões mundiais de Fórmula 1. (135x138 mm) - Disponível

7/ Mudanças no regulamento da Fórmula 1 em 2023. (135x108 mm) - Disponível

8/ Formato da corrida classificatória de sprint, que será utilizada em 6 corridas em 2023. (135x73 mm) - Atualização disponível

9/ Calendário do Mundial de Fórmula 1 em 2023. (90x129 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags