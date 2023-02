PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: No aniversário de um ano da invasão russa, Ucrânia promete vitória

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

No aniversário da invasão russa, Zelensky promete 'vitória este ano'

A Ucrânia prometeu nesta sexta-feira (24) conquistar a vitória contra a Rússia "este ano" e afirmou que prepara uma nova contraofensiva, no dia em que o conflito bélico mais longo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial completa um ano.

PEQUIM:

China pede diálogo entre Rússia e Ucrânia e faz alerta contra uso de armas nucleares

A China pediu à Rússia e à Ucrânia que retomem as negociações de paz o mais rápido possível e alertou que armas nucleares não devem ser usadas neste conflito, de acordo com um documento divulgado nesta sexta-feira (24), no primeiro aniversário do início da guerra.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Justiça da Califórnia revoga acordo de fiança de ex-presidente do Peru

Uma juíza de San Francisco revogou na quinta-feira (23) o acordo de fiança que garantia a prisão domiciliar do ex-presidente Alejandro Toledo, que teve a extradição ao Peru autorizada esta semana pelo governo dos Estados Unidos.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte testa quatro mísseis de cruzeiro estratégicos

A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira (24) que testou quatro mísseis de cruzeiro estratégicos e alertou que a intensificação das manobras militares conjuntas entre Estados Unidos e Coreia do Sul "podem ser consideradas uma declaração de guerra".

PEQUIM:

Quase 50 desaparecidos em acidente de mina na China, onde seis pessoas morreram

Quase 50 pessoas ainda estão desaparecidas nesta sexta-feira (24) após o colapso de uma mina de carvão no norte da China que matou pelo menos seis pessoas, informou a imprensa estatal.

-- ORIENTE MÉDIO

TSUR HADASSAH:

Transgêneros judeus sofrem na comunidade ortodoxa de Israel

Yael Rashlin segue a tradição judaica em Israel, mas como uma mulher transgênero. Além de sua dificuldade em ser aceita dentro da comunidade ortodoxa, o novo governo de extrema-direita israelense aumenta suas preocupações.

(Israel religião LGBTQ, 640 palavras, já transmitida)

NAJAF:

Um dos maiores cemitérios do mundo acolhe corpos no Iraque há 14 séculos

"Oh, pai!", lamenta Jamil, postrado sobre um túmulo. Lágrimas e orações fazem parte da vida cotidiana deste cemitério da cidade santa xiita de Najaf, no Iraque, um dos maiores do mundo, onde jazem milhões de muçulmanos.

(Iraque religião história)

=== ECONOMIA ===

SAN JUAN Y MARTINEZ:

Setor do tabaco em Cuba recupera otimismo após furacão Ian

Maritza Carpio, uma produtora de tabaco do oeste de Cuba, começou a recuperar seu otimismo: cinco meses após a passagem devastadora do furacão Ian, que atingiu este setor vital da economia cubana, ela pode começar a secar as primeiras folhas colhidas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MOSCOU:

Rússia lança nave rumo à ISS para resgatar astronautas

Uma nave russa Soyuz decolou na madrugada desta sexta-feira (24) do Cazaquistão para a Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), com o objetivo de trazer de volta à Terra em setembro dois astronautas russos e um americano, cuja cápsula foi danificada.

PARIS:

Sam Mendes: 'Quando eu era jovem, minha família era o teatro e o cinema'

Criado por uma mãe com problemas mentais, o cineasta britânico Sam Mendes afirma que o teatro e o cinema foram sua verdadeira família na juventude.

PARIS:

O bom momento de Damon Albarn, o incansável vocalista do Gorillaz e Blur

O cantor britânico Damon Albarn vive um grande momento da carreira: um de seus projetos, o Gorillaz, lança um novo álbum nesta sexta-feira (24), enquanto sua outra banda, o Blur, anunciou o retorno aos palcos e prepara uma turnê mundial.

SYDNEY:

Facebook e Instagram iniciam assinatura paga na Austrália e Nova Zelândia

A Meta lançou, nesta sexta-feira (24), a assinatura paga do Facebook e Instagram na Austrália e na Nova Zelândia, países que servirão de teste para esse novo serviço de verificação até então gratuito nessas redes sociais.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

