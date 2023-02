Norrie e Zapata avançam às semifinais do Rio Open

O britânico Cameron Norrie e o espanhol Bernabé Zapata vão se enfrentar em uma das semifinais do Rio Open, ao vencerem seu jogos das quartas de final nesta sexta-feira.

Norrie eliminou o boliviano Hugo Dellien por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-1 e 6-4, em uma hora e 55 minutos de jogo.

Um dos favoritos ao título ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, o britânico começou sofrendo com um adversário de fora do Top 100, mas recuperou o ritmo no segundo set e impôs sua superioridade para vencer.

"Ele (Dellien) começou sacando muito bem no primeiro set. Demorei para entrar no jogo e tive um final difícil", analisou Norrie.

Por sua vez, Zapata bateu seu compatriota Albert Ramos-Viñolas também por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

A semifinal entre Cameron Norrie e Bernabé Zapata está programada para este sábado, às 17h00.

