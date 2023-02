Nevascas cobrem sul da Califórnia

O estado americano da Califórnia registrou a primeira tempestade de inverno em uma geração a atingir Los Angeles, enquanto outras áreas se encontravam sob ameaça de inundação.

Apresentadores de TV acostumados a anunciar diariamente sol e temperaturas amenas, viram-se com neve até os joelhos em algumas regiões, devido à pior tempestade em décadas.

Por causa do gelo e da neve, autoridades fecharam algumas das principais artérias rodoviárias, incluindo partes da Interestadual 5, que vai de norte a sul e liga o Canadá, os Estados Unidos e o México. Não há previsão de reabertura.

"Há condições perigosas e potencialmente fatais devido à neve nas rodovias de montanhas, desertos e colinas no sul da Califórnia", informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Várias nevascas, assim como ventos fortes, causarão vendavais em alguns terrenos mais elevados e nas montanhas", acrescentou. "Áreas próximas à costa do Pacífico e alguns vales em que não é comum ver neve podem registrar alguma queda de neve."

Neve e rajadas de vento cortaram o fornecimento de eletricidade, deixando 118 mil clientes da Califórnia sem serviço, segundo o portal poweroutage.us. Os canais de TV enviaram seus repórteres para áreas montanhosas, onde alguns relataram dificuldades de deslocamento e outros conversaram com crianças felizes com o dia de folga por causa da neve.

As redes sociais foram inundadas com fotos de neve em jardins e ruas, graças aos milhares de moradores da região que estavam maravilhados com o clima de inverno.

Em locais de altitude mais baixa, chuvas intensas geraram alertas de inundações e deslizamentos de terra. "Podem esperar fortes chuvas, inundações nas estradas, granizo e rajadas de vento. Há possibilidade de trombas d'água e tornados", informou o NWS.

O clima de inverno causa problemas em outras regiões do oeste dos Estados Unidos. O Oregon registra uma queda de neve quase recorde, e Wyoming fechou várias rodovias.

As condições climáticas difíceis devem continuar afetando o tráfego aéreo nos próximos dias. Nesta sexta-feira (24), foram cancelados mais de 340 voos para, de ou ao redor dos Estados Unidos, enquanto outros 4.000 tiveram atraso.

