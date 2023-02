Lille vence Brest (2-1) e sobe para 5º no Francês

O Lille subiu provisoriamente para a quinta posição do Campeonato Francês ao derrotar nesta sexta-feira o Brest por 2 a 1, no jogo que abriu a 25ª rodada.

O Brest saiu na frente no estádio Pierre Mauroy com um gol contra do português Tiago Djaló (8').

No segundo tempo, o Lille virou com Bafodé Diakité (60') e com o brasileiro Alexandro (80').

Nos minutos finais, os jogadores das duas equipes começaram uma briga que envolveu até os treinadores Olivier Roy e Paulo Fonseca, que bateram boca na beira do gramado.

O português Fonseca, técnico do Lille, foi expulso pelo árbitro depois da confusão.

O grande jogo do fim de semana no Campeonato Francês é o clássico entre Olympique de Marselha (2º) e Paris Sain-Germain (1º), que estão separados por cinco pontos no topo da tabela.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Lille - Brest 2 - 1

- Sábado:

(13h00) Angers - Lyon

(17h00) Montpellier - Lens

- Domingo:

(09h00) Lorient - Auxerre

(11h00) Ajaccio - Troyes

Clermont-Ferrand - Strasbourg

Nantes - Rennes

Reims - Toulouse

(13h05) Monaco - Nice

(16h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 57 24 18 3 3 59 23 36

2. Olympique de Marselha 52 24 16 4 4 48 22 26

3. Monaco 50 24 15 5 4 53 31 22

4. Lens 49 24 14 7 3 38 19 19

5. Lille 44 25 13 5 7 45 32 13

6. Rennes 43 24 13 4 7 44 28 16

7. Lorient 39 24 11 6 7 38 35 3

8. Nice 38 24 10 8 6 30 21 9

9. Lyon 35 24 10 5 9 36 27 9

10. Reims 34 24 7 13 4 30 26 4

11. Toulouse 32 24 9 5 10 41 42 -1

12. Clermont-Ferrand 30 24 8 6 10 24 33 -9

13. Nantes 28 24 6 10 8 25 29 -4

14. Montpellier 26 24 8 2 14 35 45 -10

15. Strasbourg 21 24 4 9 11 29 42 -13

16. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

17. Troyes 19 24 4 7 13 33 53 -20

18. Auxerre 18 24 4 6 14 21 48 -27

19. Ajaccio 18 24 5 3 16 18 45 -27

20. Angers 10 24 2 4 18 20 50 -30

