Japão quer propor ao G7 'novas ideias' para reforçar sanções contra Rússia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou nesta sexta-feira, 24, que planeja apresentar aos países do G7 uma série de "novas ideias" para sanções contra a Rússia, por causa da guerra na Ucrânia. Kishida preside hoje uma reunião online de cúpula do G7, para marcar um ano do início da invasão russa.

Kishida é o presidente do G7 neste ano. Em entrevista coletiva, ele disse que planeja telefonar para outros países para interromper o apoio militar à Rússia.

O premiê japonês falou horas antes da teleconferência com os líderes do G7 e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No encontro, o grupo discute o quadro recente na guerra e reafirmar a solidariedade à Ucrânia, afirmou Kishida, sem dar detalhes sobre as novas ideias para sanções contra Moscou.

Ainda segundo ele, há crescente preocupação com a potencial transferência de armas letais da China para a Rússia. O G7 deve enviar uma "mensagem clara" a terceiros países para interromper o envio de armas à Rússia, acrescentou.

