França promete ajuda de 1 milhão de euros a atletas ucranianos

Um ano depois da invasão da Rússia à Ucrânia, a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, anunciou nesta sexta-feira que sua pasta vai "desbloquear uma ajuda específica de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação atual)" para os atletas ucranianos, com quem participou de um encontro na cidade francesa de Liévin.

Segundo a ministra, a medida tem como objetivo "permitir que a delegação ucraniana que vai comparecer aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 esteja preparada o melhor possível".

"Vamos identificar a melhor forma de fazer com que esta ajuda seja o mais eficaz possível", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Amélie Oudéa-Castéra também lembrou a posição da França quanto à presença de atletas russos em Paris nos Jogos de 2024: "Para nós, no estado em que as coisas estão, a questão de uma participação de atletas russos, inclusive com bandeira neutra, não é levada em consideração".

A participação eventual de atletas russos sob bandeira neutra "levanta uma série de questões que são muito importantes para nós e que hoje geram ceticismo", que concernem em particular ao financiamento destes atletas, ao processo de seleção e ao respeito dos regulamentos antidoping.

"Temos atualmente mais perguntas do que respostas sobre esses temas", considerou a ministra.

O presidente da França, Emmanuel Macron, vai se pronunciar sobre o assunto no meio do ano, adiantou Oudéa-Castéra.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), que em janeiro traçou um plano para reintegrar russos e bielorrussos, anunciou na última terça-feira que iria "levar em consideração" as preocupações de uma coalizão de países, entre eles a França, sobre a presença de representantes desses países nos Jogos de 2024.

kau/ll/fbx/psr/cb

Tags