EUA libertam piloto cubano que fugiu para a Flórida em monomotor

Autoridades americanas libertaram nesta sexta-feira (24) um piloto cubano que fugiu em outubro de seu país a bordo de um pequeno avião e aterrissou perto de Miami, na Flórida.

Um juiz aceitou o pedido de asilo político apresentado por Rubén Martínez Machado, que estava detido em um centro para imigrantes ilegais desde a sua chegada aos Estados Unidos, explicou seu advogado, Eduardo Soto. "Muito obrigado a todas as pessoas que me ajudaram a realizar meu sonho de, finalmente, ser livre", declarou Martínez Machado.

O piloto, 29 anos, disse que a primeira coisa que queria fazer após ser libertado era tomar uma cerveja, antes de pensar em encontrar um trabalho. Seu objetivo a longo prazo é mudar-se para Houston, no Texas.

Em 21 de outubro, Martínez Machado chegou em um monomotor russo Antonov AN-2 ao aeródromo de Dade-Collier, localizado nos Everglades, vasta reserva de pântanos que cobre o sul da Flórida. Depois de aterrissar, ele explicou a funcionários do aeroporto de Miami que era um desertor de Sancti Spíritus, uma província do centro de Cuba.

O piloto, que trabalhava para a Empresa Cubana de serviços Aéreos (Ensa), relatou nesta sexta-feira como foi a travessia que o levou para a Flórida deixando para trás a mãe, a irmã e a avó. "Na noite anterior eu não dormi, preparando-me psicologicamente para fazer a travessia", lembrou. "Foram três horas de voo, aproximadamente. Eu estava com muito medo, sempre voando baixo e preocupado, observando se alguém estava me seguindo e poderia me derrubar."

Vários cubanos tentaram chegar aos Estados Unidos nos últimos meses depois de deixarem seu país, que atravessa a pior crise econômica em três décadas, com escassez de alimentos, remédios e combustível.

