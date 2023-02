Confusão em voo da Latam; passageiros se recusam a sair

Passageiros de uma aeronave estavam embriagados e agrediram tripulantes ao serem pedidos para se retirar do voo que iria para Santiago, no Chile

Em um voo da empresa Latam, que saía do aeroporto de Antofagasta, cidade do norte do Chile, com destino à capital chilena, Santiago, passageiros e tripulantes entraram em um embate físico antes da decolagem.

As cenas aconteceram no último dia 20, mas o vídeo só viralizou nas redes sociais na última quarta-feira, 22.

Cerca de 15 passageiros estavam em estado de embriaguez e causaram problemas para os outros passageiros, fazendo algazarra e barulho.

No mesmo voo, uma equipe de funcionários da DGAC (Direção-Geral de Aeronáutica Civil, em português), a autoridade de aviação civil chilena, estava presente.

Diante da situação, a tripulação presente solicitou que um dos passageiros bêbados se retirasse do avião antes da decolagem. O pedido iniciou o confronto entre o grupo e os funcionários da DGAC, a ponto de haver violência.

As cenas de pancadaria fizeram com que quatro pessoas fossem detidas. Em ambos os grupos, pessoas saíram machucadas; entre os passageiros bêbados, uma teve ferimentos leves, e entre os da DGAC, foram seis ferimdos, também de forma leve.

A DGAC emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido, repudiando as cenas de agressão física sofridas pela tripulação e por sua equipe, e expressando que irá atrás de ações judiciais contra os passageiros que iniciaram a briga no voo.

