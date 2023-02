Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresade software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a aquisição da EasyPower, desenvolvedora líder de ferramentas de softwares de projetos e análise, incluindo soluções de arco flash, para profissionais de engenharia elétrica. Desde a sua fundação em 1984, e sediada em Portland, Oregon, a EasyPower combina de forma inovadora modelagem e análise baseadas em gráficos para tornar a solução de problemas complexos de engenharia elétrica cada vez mais direta e acessível. Os produtos EasyPower são usados principalmente para projetar, analisar e monitorar sistemas de distribuição de energia que atendem instalações industriais e comerciais, para garantir segurança, confiabilidade e conformidade regulamentar.

A interface intuitiva da EasyPower capacita os usuários a digitalizar seus sistemas elétricos e possibilita o projeto, a análise e a otimização de sistemas complexos de distribuição de energia elétrica. Imagem cortesia da Bentley Systems.

A aquisição da EasyPower pela Bentley, para estender o projeto e a análise de sistemas de energia integrados e iterativos para gêmeos digitais de infraestrutura de todos os tipos, amplia sua abrangência na engenharia de infraestrutura. Em vista de um futuro cada vez mais eletrificado e com recursos de energia díspares e amplamente distribuídos em ambos os lados do "medidor", todos os ativos de infraestrutura se beneficiarão - em desempenho, economia, segurança e resiliência - da simulação e avaliação contínuas das condições e projetos de distribuição de energia ao longo de seus ciclos de vida de projeto e operação. As prioridades da Bentley Systems incluirão a integração do esquema EasyPower e dos fluxos de trabalho digitais com as aplicações Bentley OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail e Bentley Raceway and Cable Management.

O CEO Greg Bentley afirma: "Todos os projetos e ativos de infraestrutura têm sistemas de distribuição de energia, que são analisados com muita frequência usando softwares desnecessariamente complicados e desconectados do BIM 3D/4D e dos fluxos de trabalho de gêmeos digitais. Ao incorporar a EasyPower em nosso portfólio de projeto e modelagem e nossa plataforma iTwin, conseguimos fazer com que os sistemas de distribuição que alimentam a infraestrutura sejam mais prontamente adaptados a novos imperativos de sustentabilidade e resiliência, ao mesmo tempo em que tornam a garantia de segurança elétrica mais presente, acessível e perene. "

O CEO da EasyPower, Kevin Bates, afirmou: "Estamos muito satisfeitos em ingressar na Bentley Systems neste ponto de inflexão para a energia elétrica na infraestrutura e em gêmeos digitais de infraestrutura. Por quase 40 anos, a EasyPower tem simplificado problemas complexos de engenharia elétrica e ajudando nossos clientes a concluir o trabalho com confiança. Nosso objetivo é tornar a eletricidade mais acessível, confiável e segura de usar. Dentro da, e para a Bentley Systems, agora podemos aumentar substancialmente o alcance do EasyPower - em todo o mundo, em setores de infraestrutura e em ciclos de vida de gêmeos digitais!"

Inicialmente, a aquisição da EasyPower adiciona 45 colegas especialistas na América do Norte.

A interface intuitiva da EasyPower capacita os usuários a digitalizar seus sistemas elétricos e possibilita o projeto, a análise e a otimização de sistemas complexos de distribuição de energia elétrica.

Projeto e análise de sistemas de energia automatizados EasyPower.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresade software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos softwares inovadores para o avanço da infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para fins de projeto, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campus, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação,ProjectWise para desenvolvimento de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e redes, o portfólio-líder de softwares geoprofissionais Seequent, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.500 colegas e gera receitas anuais de aproximadamente US$ 1 bilhão em 186 países.

