Canadá enviará mais 4 tanques Leopard para Ucrânia

O Canadá vai enviar quatro tanques de combate adicionais à Ucrânia, dobrando o seu compromisso inicial, e sancionará outras 192 pessoas e entidades russas, anunciou o primeiro-ministro Justin Trudeau nesta sexta-feira (24).

"O Canadá se solidarizou com a Ucrânia desde o começo do conflito", disse Trudeau em entrevista coletiva, no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa um ano.

"Vamos continuar fazendo isso", afirmou o premiê aos jornalistas em Toronto, onde participará de uma vigília noturna pelas vítimas da guerra.

Também denunciou a "guerra de agressão" do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem chamou de "perigoso, covarde e fraco", mas reconheceu: "Sabemos que a luta não acabou."

As novas sanções são voltadas contra legisladores russos que apoiaram a invasão da Ucrânia e incluem vice-primeiros-ministros, ministros, outros integrantes do gabinete de Putin, além do setor militar e de defesa russo, assim como familiares de pessoas que já figuram na lista de sanções do Canadá.

O governo Trudeau disse que os quatro tanques de combate Leopard 2, de fabricação alemã, que haviam sido anunciados anteriormente, já foram entregues à Polônia, onde os soldados ucranianos estão sendo treinados para usá-los.

Além dos quatro novos tanques Leopard 2, o Canadá está enviando um veículo blindado e munições.

O novo pacote de ajuda e as sanções foram divulgados quando os Estados Unidos anunciavam, em coordenação com os aliados do G7, uma nova rodada de sanções contra a Rússia.

