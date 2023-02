Zagueiro Dejan Lovren anuncia aposentadoria da seleção croata

O zagueiro Dejan Lovren, do Lyon, anunciou nesta quinta-feira aos 33 anos sua aposentadoria da seleção da Croácia, que defendeu em 78 jogos.

"Chegou o momento de dizer adeus à seleção croata, mas continuarei sendo um torcedor e acompanhando o time a cada jogo", escreveu Lovren em uma mensagem publicada pela Federação Croata de Futebol (HNS).

O zagueiro defendeu a Croácia durante 14 anos e foi um dos pilares da equipe no vice-campeonato na Copa do Mundo de 2018 e no terceiro lugar no Mundial de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quando criança, sonhava em jogar grandes torneios e vestir essa camisa vermelha e branca. Coloquei a camisa quadriculada da Croácia pela primeira vez aos nove anos, e nunca esquecerei esse sentimento tão especial, como se usasse a capa do Super-Homem", explicou.

O técnico da seleção croata, Zlatko Dalic, elogiou Lovren como "um dos líderes do vestiário" e um "jogador que quer ter ao seu lado em cada batalha".

"Durante sua carreira, Dejan enfrentou críticas e desconfianças, mas continuou sendo um lutador. Agora que sua carreira internacional chega ao fim, pode ficar orgulhoso', escreveu Dalic em um comunicado.

Depois do Mundial no Catar, Lovren trocou o Zenit da Rússia para iniciar sua segunda passagem pelo Lyon, onde já tinha atuado entre 2010 e 2013.

Ao longo da carreira, que começou no Dínamo de Zagreb, ele também vestiu as camisas de Southampton e Liverpool na Inglaterra.

bur-rus/ev/bde/hgs/psr/cb

Tags