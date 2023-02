United vence Barcelona (2-1) e vai às oitavas da Liga Europa

O Manchester United venceu o Barcelona de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Old Trafford, e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa.

Robert Lewandowski abriu o placar para o Barça de pênalti (18'), mas os brasileiros Fred (47') e Antony (73') deram a vitória aos 'Red Devils', após o empate em 2 a 2 no jogo de ida do mata-mata, no Camp Nou.

gr/dr/cb

