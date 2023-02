Sevilla perde para o PSV (2-0), mas avança às oitavas da Liga Europa

O Sevilla se classificou para as oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, apesar da derrota por 2 a 0 para o PSV Eindhoven no jogo de volta do mata-mata.

Depois da boa vitória por 3 a 0 na ida, o time espanhol conseguiu suportar a pressão no Philips Stadion para seguir seu caminho em sua competição favorita, da qual foi campeão seis vezes.

O PSV começou pressionando em busca da virada para forçar o erro do adversário na saída, mas pouco a pouco o Sevilla foi neutralizando as ações dos holandeses.

Depois de um primeiro tempo sem conseguir criar muitas chances, o time de Eindhoven só foi abrir o placar no minuto 77, com o atacante Luuk de Jong.

O gol deu novo ânimo para o PSV, que na reta final da partida encurralou o Sevilla em seu campo de defesa.

Já nos acréscimos, o português Fábio Silva aproveitou um rebote para fazer 2 a 0 (90'+5), mas não havia mais tempo para tentar o terceiro.

