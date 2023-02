Sergio Ramos anuncia aposentadoria da seleção espanhola

O zagueiro Sergio Ramos anunciou nesta quinta-feira em um comunicado sua aposentadoria da seleção espanhola, com a qual disputou 180 jogos, revelando que o atual técnico da equipe, Luis De la Fuente, o informou que não contará com ele.

"Chegou a hora, a hora de dizer adeus à seleção, nossa querida e emocionante 'Roja'. Na manhã de hoje, recebi uma ligação do atual treinador, que me comunicou que não conta e não vai contar comigo, independentemente do nível que puder mostrar ou de como minha carreira esportiva vai continuar", afirmou Ramos, atualmente no Paris Saint-Germain, no início de um texto que divulgou em suas redes sociais.

bur/dr/cb

