Secretário lamenta reação tardia após trem com material tóxico descarrilar nos EUA

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, lamentou nesta quinta-feira (23) não ter se pronunciado antes sobre o descarrilamento de um trem que transportava produtos químicos e liberou gases tóxicos.

Três semanas após o acidente, Buttigieg visitou o local, na cidade de East Palestine, Ohio, onde moradores expressaram preocupação e disseram que temem desenvolver um câncer nos próximos anos. Buttigieg elogiou "a resiliência" da população local e disse que o acidente mostra a necessidade de uma regulamentação mais rígida do setor ferroviário.

Questionado se havia esperado muito para falar sobre o descarrilamento, Buttigieg respondeu que sim. "Tinha opiniões firmes a respeito e poderia tê-las expressado antes", comentou, acrescentando que queria deixar os investigadores fazerem o seu trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agência do governo responsável pela investigação dos acidentes envolvendo os transportes, NTSB, divulgou hoje um relatório preliminar, no qual afirma que a equipe a bordo do trem não havia recebido um sinal de alerta "crítico" para inspecionar um eixo superaquecido pouco antes do descarrilamento.

No último dia 3, o trem Norfolk Southern, com cerca de 150 vagões, saiu dos trilhos no trajeto de Madison, Illinois, para Conway, Pensilvânia. Um total de 38 vagões descarrilaram e outros 12 pegaram fogo. Dos primeiros, 11 transportavam materiais perigosos e tóxicos.

iba/led/llu/gm/lb/am

Tags