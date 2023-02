Santa Sé e Omã estabelecem relações diplomáticas

A Santa Sé e o sultanato de Omã anunciaram, nesta quinta-feira (23), o estabelecimento de relações diplomáticas, três meses após a visita do Papa ao Golfo.

O Vaticano e Omã "decidiram estabelecer, com base na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 18 de abril de 1961, relações diplomáticas plenas ao nível de nunciatura apostólica com o Sultanato de Omã e uma embaixada junto à Santa Sé", indica o documento.

Atualmente, 12 padres católicos trabalham em quatro paróquias do país do Golfo, e a população local inclui um "número significativo de trabalhadores estrangeiros" que praticam o catolicismo, destaca o comunicado. A maioria deles é procedente de outros países do Oriente Médio, bem como de Filipinas, Índia e Paquistão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Francisco viajou para o Bahrein em novembro, sua segunda visita ao Golfo desde o início de seu pontificado, em 2013. A primeira foi aos Emirados Árabes, em 2019.

O Kuwait foi o primeiro Estado do Golfo a estabelecer relações diplomáticas com a Santa Sé, em 1968. Trinta anos depois, o Iêmen o fez, seguido pelo Bahrein, em 2000; Catar, em 2002; e pelos Emirados Árabes, em 2007.

cmk/am/aoc/js/lb/am

Tags