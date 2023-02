Sabalenka sofre primeira derrota na temporada e cai nas quartas em Dubai

A bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Aberto da Austrália em janeiro, sofreu sua primeira derrota na temporada ao cair nesta quinta-feira para a tcheca Barbora Krejcikova nas quartas de final do torneio de Dubai.

Krejcikova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 0-6, 7-6 (7/2) e 6-1, em uma hora e 56 minutos de partida.

Sabalenka, número 2 do mundo, vinha de uma sequência de 13 vitórias e, depois de um primeiro set arrasador e de abrir uma vantagem de 3-1 no segundo, acabou sofrendo a virada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A bielorrussa volta agora para sua casa em Miami para se preparar para o torneio de Indian Wells (Estados Unidos), que começa no dia 8 de março.

"Barbora mereceu, jogou um tênis excelente e vou continuar trabalhando mara melhorar e obter um melhor resultado em Indian Wells", disse Sabalenka depois da partida.

Nas semifinais, Krejcikova (número 30 no ranking da WTA) vai enfrentar a americana Jessica pegula (3ª), que se classificou sem jogar devido à desistência da tcheca Karolina Muchova.

Do outro lado da chave, a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek decide com a americana Coco Gauff (6ª) quem será a outra finalista do torneio.

-- Torneio WTA de Dubai

- Simples - Quartas de final:

Iga Swiatek (POL) x Karolína Pliskova (CZE) não se apresentou

Coco Gauff (EUA) x Madison Keys (EUA) 6-2, 7-5

Jessica Pegula (EUA) x Karolina Muchova (CZE) não se apresentou

Barbora Krejcikova (CZE) x Aryna Sabalenka (BLR) 0-6, 7-6 (7/2), 6-1

str/dj/smr/cd/dr/cb

Tags