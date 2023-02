Rússia lança nave rumo à ISS para resgatar astronautas

Uma nave russa Soyuz decolou na madrugada desta sexta-feira (24, noite de quinta-feira em Brasília) do Cazaquistão para a Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), com o objetivo de trazer de volta à Terra em setembro dois astronautas russos e um americano, cuja cápsula foi danificada.

A nave MS-23 decolou sem tripulantes do cosmódromo de Baikonur, segundo uma transmissão ao vivo da Nasa, que opera a ISS juntamente com a agência espacial russa Roscosmos. Ela deve se acoplar à estação na madrugada do próximo domingo.

O lançamento desse aparelho estava previsto para meados de março, a fim de transportar um novo equipamento de três pessoas até a ISS, mas ele decolou vazio para transportar os astronautas bloqueados: os russos Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin e o americano Frank Rubio.

Na ausência de tripulação para substituí-los, a missão dos três se estendeu até setembro, embora, a princípio, eles devessem retornar no fim de março. No total, passarão um ano no espaço, em vez de seis meses.

- Micrometeorito -

Os três astronautas haviam decolado no fim de setembro de 2022 com a Soyuz MS-22. Normalmente, as cápsulas em que os astronautas chegam à ISS permanecem acopladas à estação durante toda a sua missão, para o caso de ser estadia, caso precisem de uma evacuação de emergência. Eles também costumam retornar no mesmo aparelho.

Em dezembro, no entanto, a Soyuz MS-22 experimentou um vazamento do líquido de refrigeração, causado, segundo Moscou, pelo impacto de um micrometeorito. A agência espacial russa decidiu que ela só poderia ser usada em caso de emergência, e enviou, para substituí-la, a nave MS-23.

A MS-22 irá retornar à Terra sem tripulantes, a princípio no começo de março.

