Putin afirma que exército é responsável por garantir a estabilidade da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (23) que o exército é responsável por garantir a estabilidade do Estado russo, ao mesmo tempo que prometeu aumentar a produção industrial militar para suprir as necessidades na Ucrânia.

"Um exército e uma marinha modernos e eficientes são uma garantia da segurança e soberania do país, uma garantia de seu desenvolvimento estável e de seu futuro", declarou Putin em um discurso em vídeo divulgado por ocasião do feriado do "Dia do Defensor da Pátria" e na véspera do aniversário de um ano do início da ofensiva contra a Ucrânia.

"É por isso que, como antes, daremos atenção prioritária ao fortalecimento de nossas capacidades de defesa", acrescentou.

O exército russo tenta retomar a ofensiva na região do Donbass, leste da Ucrânia, após uma série de derrotas militares.

Putin afirmou que a Rússia vai "conduzir o desenvolvimento equilibrado e de alta qualidade de todos os componentes das Forças Armadas", em particular equipando as tropas com "novos sistemas de ataque, equipamentos de reconhecimento e comunicação, drones e sistemas de artilharia".

O exército russo sofreu grandes perdas desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Após uma série de reveses militares, Putin convocou pelo menos 300.000 reservistas a partir de setembro e muitos analistas esperam uma nova grande ofensiva nas próximas semanas.

