Prefeito de Buenos Aires anuncia pré-candidatura à Presidência

O prefeito de Buenos Aires, Rodríguez Larreta Hours, lançou-se nesta quinta-feira (23) na corrida presidencial argentina, anunciando que disputará a candidatura da coalizão de oposição de centro-direita Juntos nas eleições primárias de agosto.

O primeiro turno da eleição presidencial na Argentina está marcado para 22 de outubro, com um possível segundo turno em 19 de novembro.

"Quero ser um bom presidente", disse o prefeito nesta quinta, em uma mensagem gravada, na qual pediu "o fim do ódio e o início de uma grande transformação".

Rodríguez Larreta, de 57 anos, prefeito desde 2015, deve competir dentro do Proposta Republicana (PRO) com outras figuras políticas, como a ex-ministra da Segurança e presidente do PRO, Patricia Bullrich, e a ex-governadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

O presidente de centro-esquerda Alberto Fernández, cujo mandato terminará em 10 de dezembro, afirmou estar "disposto" a buscar a reeleição pelo peronista Frente de Todos, mas ainda não formalizou sua pré-candidatura.

Seu governo sofreu o desgaste de uma economia atingida pela inflação que fechou 2022 em 94,8%, um recorde nos últimos 32 anos.

