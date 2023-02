Ministros das Finanças do G7 discutirão novas sanções contra a Rússia

Os ministros das Finanças do G7 tentarão estabelecer um acordo nesta quinta-feira (23) para um novo pacote de sanções econômicas contra a Rússia, na véspera do aniversário de um ano da invasão da Ucrânia.

O ministro francês Bruno Le Maire defendeu um "reforço das sanções econômicas contra a Rússia" e a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Victoria Nuland, também citou um "novo grande pacote" de medidas contra Moscou na reunião em Bangalore (sul da Índia).

Uma fonte do ministério das Finanças da Alemanha, no entanto, minimizou as possíveis decisões que serão tomadas no encontro, que acontecerá antes da reunião de cúpula de sexta-feira e sábado dos ministros das Finanças e representantes de bancos centrais do G20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mlb/sbr/dth/dbh/zm/fp

Tags