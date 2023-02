Inverno estranho nos EUA: neve na Califórnia e calor em Washington

Uma rara tempestade de neve - a primeira em mais de 30 anos - pairou sobre Los Angeles nesta quinta-feira (23), apesar de a costa leste dos Estados Unidos, em pleno inverno, desfrutar de temperaturas semelhantes às do verão.

Até 2,1 metros de neve são esperados nas colinas ao redor da cidade de Los Angeles, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, sigla em inglês), que alerta para "condições de montanha extremamente perigosas".

O alerta de nevasca, em vigor desde a manhã desta sexta, é o primeiro para a região desde 1989.

Em um dia claro, o Monte San Antonio, que tem 3.000 metros de altitude, e outros picos das montanhas de San Gabriel são visíveis, e seus topos cobertos de neve devem oferecer uma bela vista para os moradores da cidade.

Outras partes do país mais resistentes ao inverno também foram afetadas nesta quinta-feira, com a região ao redor dos Grandes Lagos, no nordeste dos EUA, que sofreu com quedas de energia.

O mau tempo também atrapalhou a vida dos viajantes, com mais de 1.000 voos para ou dos Estados Unidos cancelados, de acordo com o site especializado flightaware.com.

A região nordeste dos EUA também estava sob alerta de tempestade de inverno nesta quinta-feira, com condições difíceis de viagem em algumas partes do estado de Nova York, incluindo Buffalo, onde uma forte nevasca em dezembro matou dezenas de pessoas.

Já na costa leste do país, algumas áreas desfrutam de um clima atipicamente quente para a época, como na capital Washington D.C., que espera temperaturas de até 27 ºC.

