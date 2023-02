Fortaleza empata (0-0) com Deportivo Maldonado do Uruguai em sua estreia na Libertadores

O Fortaleza estreou na Copa Libertadores 2023 com um empate sem gols fora de casa nesta quinta-feira com o Deportivo Maldonado do Uruguai, no jogo de ida da segunda fase do torneio.

Apesar do zero no placar, a partida foi movimentada.

Aos 20 minutos, o argentino Hernán Toledo marcou para o Deportivo Maldonado, mas o gol foi anulado após a intervenção do VAR, por um impedimento milimétrico no lance.

O jogo de volta será na semana que vem no Castelão. O vencedor do confronto enfrenta na terceira fase quem passar de Cerro Porteño do Paraguai e Curicó Unido do Chile.

