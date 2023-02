EUA vence Brasil (2-1) e conquista quarto título seguido da SheBelieves Cup

Com gols de suas artilheiras Mallory Swanson e Alex Morgan, os Estados Unidos venceram o Brasil por 2 a 1 nesta quarta-feira e conquistaram seu quarto título consecutivo no minitorneio de futebol feminino SheBelieves Cup.

As atuais campeãs mundiais fecharam esta competição anual com um total de 9 pontos nas três rodadas, enquanto o Japão, que também derrotou o Canadá por 3 a 0 nesta quarta, terminou em segundo lugar com 3 pontos.

O Brasil, que se sagrou campeão da Copa América no ano passado, terminou na terceira posição e o Canadá, atual campeão olímpico, em quarto, ambos também com 3 pontos, mas com saldo inferior.

Os Estados Unidos sediam este minitorneio desde 2016 e venceram seis de suas oito edições. Nesta quarta-feira, apenas uma vitória brasileira poderia impedir um novo título das donas da casa, mas Alex Morgan colocou o triunfo americano nos trilhos ao abrir o placar no Toyota Stadium, em Frisco (Texas), antes do intervalo.

A atual atacante do San Diego Wave, campeão mundial por sua seleção em 2015 e 2019, pegou um rebote na entrada da área e disparou colocado de pé esquerdo para fazer 1 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo (45+3).

No início da segunda etapa Morgan teve mais uma grande oportunidade com um acrobático chute de calcanhar dentro da área.

O Brasil tentou reativar seu ataque colocando em campo Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, aos 58 minutos. A veterana atacante, que ainda está ganhando ritmo após sua grave lesão nos ligamentos, não conseguiu causar impacto no jogo e foram os Estados Unidos que fecharam o placar em 2 a 0 com o gol de Mallory Swanson.

A artilheira do Chicago Red Stars, em grande fase, aproveitou uma recuperação de bola no campo do Brasil e uma assistência de Rose Lavelle para superar a goleira brasileira.

Swanson, que balançou as redes nas últimas seis partidas, se tornou a primeira jogadora a marcar nos três jogos da mesma edição da SheBelieves Cup e conquistou o prêmio de melhor jogadora (MVP) do torneio.

O Brasil só conseguiu diminuir aos 90 minutos com um cruzamento preciso da direita de Bruninha que Ludmila cabeceou para a rede.

Com esta vitória contundente, os Estados Unidos se consolidam como um dos favoritos ao título da próxima Copa do Mundo que será disputada na Nova Zelândia e na Austrália (de 20 de julho a 20 de agosto).

No outro jogo da última rodada, o Japão bateu o Canadá por 3 a 0 e encerrou uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas.

As japonesas, que já haviam perdido para Estados Unidos e Brasil, venceram em grande estilo com gols de Kiko Seike, Yui Hasegawa e Jun Endo.

O Canadá fechou de forma decepcionante um torneio disputado em meio a um conflito acalorado com sua federação, de quem exige igualdade salarial em relação à seleção masculina e um maior financiamento.

-- Resultados da SheBelieves Cup 2023:

- Quinta-feira 16 de fevereiro (Explora Stadium de Orlando)

Brasil - Japão 1-0

Estados Unidos - Canadá 2-0

- Domingo 19 de fevereiro (Geodis Park de Nashville)

Estados Unidos - Japão 1-0

Canadá - Brasil 2-0

Quarta-feira 22 de fevereiro (Toyota Stadium de Frisco)

Canadá - Japão 0-3

Estados Unidos - Brasil 2-1

Classificação:

- Pts J V E D GP GC SG

1. Estados Unidos 9 3 3 0 0 5 1 +4

2. Japão 3 3 1 0 2 3 2 +1

3. Brasil 3 2 1 0 1 2 4 -2

4. Canadá 3 3 1 0 2 2 5 -3

