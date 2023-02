Coreia do Norte testa mísseis de cruzeiro estratégicos

A Coreia do Norte lançou quatro mísseis de cruzeiro estratégicos, informou a agência estatal norte-coreana nesta sexta-feira (24, noite de quinta em Brasília), acrescentando que os testes tinham como objetivo "demonstrar a força" do país asiático.

Esse foi o mais recente de uma série de lançamentos provocativos de mísseis por Pyongyang, levantando temores de um possível teste nuclear, que seria o primeiro desde 2017.

Os quatro mísseis Hwasal-2 foram lançados da cidade de Kim Chaek (parte centro-leste do país) no mar do Japão, disse a agência de notícias oficial KCNA. Os mísseis viajaram 2.000 quilômetros antes de atingirem "precisamente" seu alvo, acrescentou.

"A comissão militar central do Partido dos Trabalhadores da Coreia expressou grande satisfação com os resultados desses lançamentos", completou. De acordo com a KCNA, "os lançamentos demonstraram novamente a posição militar das forças de combate nuclear" norte-coreanas "capazes de responder a forças hostis".

Na semana passada, a Coreia do Norte, que conta com um arsenal nuclear, já havia disparado três mísseis proibidos, incluindo um míssil balístico intercontinental (ICBM), que, segundo Pyongyang, mostrou capacidade de executar "um contra-ataque nuclear fatal a forças hostis".

