Comunicado do Business Wire :Spectrum Effect

A Smart Communications, Inc. (Smart) e a Spectrum Effect®, subsidiária sem fio da empresa de telecomunicações integrada PLDT, líder nas Filipinas, anunciaram hoje que a Smart atingiu um novo padrão de desempenho de rede com a melhor experiência de rede da categoria para seus clientes com a implantação da Spectrum-NET.

A Smart implantou o Spectrum-NET em todo o país em 2022, permitindo que a Smart reduzisse pela metade a interferência que afetava sua rede, tornando a Smart a rede mais eficaz da região. Segundo dados da Spectrum Effect, a Smart agora tem um desempenho melhor do que outras operadoras na Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina, colocando o desempenho da Smart em pé de igualdade com os países da América do Norte e da Europa. A Smart está atualmente no processo de ativar o novo recurso de mitigação automática da Spectrum-NET, aumentando de imediato a capacidade de rede e melhorando a qualidade do serviço para assinantes afetados por fontes de interferência remanescentes.

"A interferência de radiofrequência tem um impacto severo na qualidade da experiência de nossos clientes, pois pode levar a conexões mais lentas e ligações instáveis. Como tal, vem sendo uma prioridade para a Smart enfrentar este desafio de frente", disse Eric Santiago, Chefe de Rede na PLDT e Smart. "Ao fazer parceria com a Spectrum Effect e adotar sua solução Spectrum-NET líder do setor, a Smart superou o formidável ambiente de interferência de RF nas Filipinas, ao oferecer uma experiência de primeira linha a nossos assinantes em todo o país. Isto também comprova o compromisso da PLDT e da Smart em continuar investindo na automação de nossa rede e tornando nossas operações mais eficientes."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Smart lançou o programa Spectrum Interference Extraction Detection (SIED) impulsionado pela Spectrum-NET como um divisor de águas no gerenciamento e mitigação do impacto da interferência de RF. O programa SIED analisou toda a rede celular da Smart e removeu 60% das células com interferência de intermodulação passiva (PIM) e 65% das células afetadas por interferência gerada por RAN (RGI) a níveis normais em janeiro de 2023. Para conter o aumento contínuo de fontes de interferência externa (por exemplo, repetidores abaixo do padrão ou "boosters"), sobretudo em áreas urbanas, a Smart vem trabalhando em estreita cooperação com a Comissão Nacional de Telecomunicações (NTC).

"Com o programa SIED, a Smart tem colaborado com a Spectrum Effect no desenvolvimento de soluções que mitigam automaticamente o impacto de todos os tipos de interferência, inclusive boosters. Nossos esforços contribuíram em média com 40% na taxa de transferência de downlink e 80% nos ganhos de taxa de transferência UL nas células onde resolvemos a interferência de RF. Maximizamos o valor do espectro e melhoramos a experiência do cliente em nossa rede. Fomos capazes de responder com mais precisão e agilidade usando processos automatizados na otimização de rede da Smart", disse Radamés Zalameda, Chefe de Qualidade de Rede na PLDT e Smart.

"A visão, o talento e a tenacidade da equipe da Smart são aparentes nas melhorias de rede que obtiveram e nos impressionantes resultados da avaliação comparativa independente de sua rede", comentou Charles Immendorf, Diretor Executivo da Spectrum Effect. "Temos o prazer de ser parte integrante da rede da Smart e continuar ajudando a ultrapassar os limites para uma experiência ideal do usuário."

Sobre a Spectrum Effect

A missão da Spectrum Effect é solucionar os problemas mais desafiadores e custosos do setor sem fio através da inovação e automação. Com paixão por tecnologias disruptivas e excelência em engenharia, a Spectrum Effect criou a Spectrum-NET, a solução líder do setor para análise automatizada orientada por ML e mitigação de interferência de RF. Com a Spectrum-NET, as operadoras ao redor do mundo estão enfrentando com rapidez a interferência de RF, melhorando os KPIs de rede, implantando cirurgicamente seus ativos de campo, obtendo informações sobre a eficiência espectral e poupando OPEX e CAPEX significativos. www.spectrumeffect.com.

Sobre a Smart Communications

A Smart Communications, Inc. (Smart) é uma subsidiária integral de comunicações sem fio e serviços digitais da PLDT, Inc., a maior e única empresa de telecomunicações integrada das Filipinas. A Smart atende cerca de 97% das cidades e municípios do país com sua rede combinada 2G, 3G, 4G LTE e 5G*, oferecendo serviços de comunicações móveis, conectividade de internet de alta velocidade bem como acesso a serviços e conteúdo digital a mais de 70,2 milhões de filipinos*, ao apoiar a crescente economia digital do país e proporcionar a melhor experiência ao cliente para um estilo de vida filipino cada vez mais digital. Para mais informação, acesse www.smart.com.ph.

-0- *T * no fim de março de 2022 *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005097/pt/

Contato

Cara Mormino pela Spectrum Effect, [email protected]

Cathy Y. Yang pela PLDT e Smart, [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags