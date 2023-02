Comunicado do Business Wire :L&T Technology Services Limited

A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa líder mundial em serviços de engenharia pura, anunciou que foi selecionada pela Thales para oferecer soluções de conectividade de última geração alimentadas por 5G, que incluem a colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc., permitindo fornecer soluções de ponta para o benefício dos operadores de transporte ferroviário urbano.

A solução aproveita a experiência chip-to-cloud da LTTS, bem como seu portfólio de tecnologia de dispositivos IoT conectados e células pequenas 5G com base nas tecnologias da Qualcomm, para desenvolver e implementar soluções para a indústria internacional de redes privadas 5G, com ofertas digitais destinadas a acelerar a transformação em vários setores, incluindo redes ferroviárias, aeroespacial e automotiva.

Os recursos end-to-end 5G da LTTS permitem às empresas do mundo todo uma implementação mais rápida, aplicativos de ponta e serviços gerenciados completos. Isso, por sua vez, facilita a criação de redes privadas virtuais para 5G. Com o suporte das tecnologias abrangentes 5G da Qualcomm Technologies, que permitem a convergência inteligente da borda da nuvem, a LTTS estabeleceu um Centro de Excelência (CoE) para 5G em Santa Clara (EUA). Este CoE apresenta uma infinidade de aplicativos cruciais alimentados por 5G e suas ofertas de laboratório como serviço incluem desenvolvimento de casos de uso de MEC (computação de borda móvel), validação de serviços end-to-end, demonstração de desenvolvimento de POC (ponto de atendimento) e integração de sistemas, bem como serviços de validação e verificação para clientes nos principais setores.

A solução inclui a colaboração da Qualcomm Technologies, que fornecerá soluções de redes privadas pré-integradas com base na plataforma Qualcomm® FSM?100 5G RAN para células pequenas e, no futuro, adicionará a Qualcomm Edgewise? Suite - uma solução premium de automação e gerenciamento de RAN. A LTTS facilitará a integração, concepção e implementação de casos de uso de sistemas end-to-end, consultoria de engenharia e serviços de implementação, juntamente com a orquestração de edge-to-cloud. A proeza combinada em acelerar a adoção de redes sem fio privadas 5G ganhou a distinção de ser escolhida como parceira de engenharia da líder mundial em tecnologia, a Thales, em seu esforço para estabelecer a "Internet de Metrôs Inteligentes", que permitirá que metrôs e redes ferroviárias urbanas "conversem" uns com os outros e, finalmente, transformem a experiência do passageiro com viagens confortáveis e novos serviços.

A necessidade de maior eficiência nas operações da rede ferroviária aliada à crescente demanda por infraestrutura avançada de transporte contribuiu para a evolução dos serviços de engenharia e P&D no setor ferroviário. Os analistas esperam que o mercado ferroviário inteligente cresça de US$ 28,9 bilhões em 2022 para US$ 43 bilhões até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,3%, liderado pelos avanços nas tecnologias digitais.

Ziad Rizk, diretor de Operações em Urban Rail Signaling da Thales, disse:"Estamos felizes com esta união com a LTTS e a Qualcomm Technologies, na nossa missão de atender às novas demandas de mobilidade. À medida que o setor de transporte se torna mais orientado por dados, essas implementações da Internet das Coisas (IoT) alimentadas por 5G fornecerão novas maneiras de monitorar os metrôs e a infraestrutura de transporte e oferecer a melhor experiência de usuário possível".

Savi Soin, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias da Qualcomm Technologies, Inc., afirmou:"Este compromisso com a Thales é uma grande validação da colaboração entre a Qualcomm Technologies e a LTTS para acelerar os benefícios da transformação digital para todas as empresas, incluindo as ferrovias inteligentes, usando redes privadas 5G e dispositivos conectados. É uma grande satisfação aplicar nossas mais recentes inovações tecnológicas e portfólio de IoT conectado e produtos de pequenas células para ajudar a LTTS em seu compromisso com a Thales na criação de um ROI positivo e um impacto nos negócios para seus clientes nas principais geografias e mercados da Thales".

Abhishek Sinha, diretor de Operações e membro do conselho da L&T Technology Services, comentou:"O 5G é uma de nossas seis grandes apostas que abrange nossa base de clientes e soluções diversificadas. Por meio de nossa colaboração com a Qualcomm Technologies, estamos preparados para melhorar significativamente a conectividade no transporte subterrâneo, aproveitando as redes privadas 5G. Os recursos de tecnologia profunda da LTTS acelerarão ainda mais o potencial do 5G privado nas redes subterrâneas e ferroviárias de alta velocidade da Urban Rail Signalling da Thales, potencialmente beneficiando os passageiros do mundo inteiro".

Sobre a L&T Technology Services Ltd

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária listada da Larsen & Toubro Limited focada em serviços de Engenharia e P&D (ER&D). Ela oferece serviços de consultoria, design, desenvolvimento e teste em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e processos. Sua base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D do mundo, em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e indústrias de processo. Com sede na Índia, a LTTS possui de 21,6 mil funcionários distribuídos em 22 centros de design globais, 28 escritórios de vendas globais e 91 laboratórios de inovação [dados de 31 de dezembro de 2022]. Para mais informações, acesse www.LTTS.com

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 16,2 bilhões em 2021.

Sobre a Qualcomm

A Qualcomm está possibilitando um mundo onde tudo e todos podem ser conectados de forma inteligente. Nosso plano tecnológico exclusivo nos permite dimensionar com eficiência as tecnologias que lançaram a revolução móvel - incluindo conectividade avançada, computação de alto desempenho e baixo consumo de energia, inteligência no dispositivo e muito mais - para a próxima geração de dispositivos inteligentes conectados em todos os setores. As inovações da Qualcomm e de nossa família de plataformas Snapdragon ajudarão a possibilitar a convergência cloud-edge, transformar indústrias, acelerar a economia digital e revolucionar a forma como vivenciamos o mundo, para um bem maior.

A Qualcomm Incorporated inclui nosso negócio de licenciamento, QTL, e a grande maioria de nosso portfólio de patentes. A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, opera, junto com suas subsidiárias, substancialmente todas as nossas funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e substancialmente todos os nossos negócios de produtos e serviços, incluindo nosso negócio de semicondutores QCT.

Qualcomm, FSM e Qualcomm Edgewise são marcas comerciais ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated.

Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

