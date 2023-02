Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que seu setor de eMobility apresentou uma válvula de ventilação de bateria 3 em 1 para baterias de veículos elétricos (VE). A válvula é posicionada de forma única por ser capaz de três funções exclusivas, incluindo um mecanismo de verificação de vazamento da caixa de bateria, bem como ventilação passiva e ativa para fornecer alívio de pressão excessiva à bateria de um veículo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005061/pt/

Eaton's 3-in-1 battery vent valve for electrified vehicles is precisely and flexibly designed to meet specific opening pressures and optimize venting. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Após a recente introdução de nossa ventilação de bateria de estágio único, continuamos acrescentando a nosso portfólio de segurança de baterias", disse Jens Buhlinger, Gerente de Desenvolvimento de Tecnologia de Baterias do Grupo de Veículos da Eaton. "Estamos animados em oferecer uma tecnologia 3 em 1 que ajude a garantir a integridade do sistema de VEs cada vez mais potentes."

O recurso de verificação de vazamento da caixa de bateria da ventilação elimina a necessidade de instalar a válvula de ventilação como a fase final do processo de montagem da bateria, que é o padrão nas arquiteturas de VEs atuais. O teste de vazamento com a válvula de ventilação de bateria 3 em 1 da Eaton é mais completo do que os métodos tradicionais, pois inclui o teste da superfície de vedação da própria ventilação quando a válvula de ventilação de bateria já está montada. A Eaton também desenvolveu uma ferramenta para seus clientes acionarem o mecanismo de verificação de vazamento em suas linhas de montagem, permitindo testes mediante pressurização ou vácuo.

A válvula de ventilação de bateria 3 em 1 da Eaton foi projetada com precisão e flexibilidade para atender a pressões de abertura específicas e otimizar a ventilação. Sua tecnologia de atuação baseada em mola permite que a Eaton acomode diferentes requisitos de pressão de abertura com o mesmo projeto de válvula, a fim de gerar economias de escala.

A comprovada tecnologia de vedação da válvula permite que os fabricantes especifiquem pressões de abertura muito baixas. A válvula de ventilação de bateria 3 em 1 também possui um modo de respiro de baixo fluxo que permite que o ar se mova pelo material poroso para normalizar a pressão durante a operação regular.

"Nossa nova válvula de ventilação de bateria 3 em 1 pode ser montada através de nosso robusto recurso de conexão rápida ou por uma conexão roscada metal-metal, que proporciona a nossos clientes a liberdade de escolher seu método de montagem preferido, garantindo uma conexão robusta que permanece no local", disse Buhlinger.

Saiba mais sobre a válvula de ventilação de bateria 3 em 1 da Eaton.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos orientados pelo nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de modo sustentável e ajudar nossos clientes a administrar a energia, hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, aceleramos a transição do planeta para energia renovável, ajudando a resolver os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário sendo cotada na Bolsa de Valores de Nova York. Relatamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informação, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005061/pt/

Contato

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (celular)

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags