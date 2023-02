Atlético visita Real Madrid em clássico decisivo no Espanhol

O Real Madrid recebe no sábado o Atlético de Madrid em um clássico decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, antes de o time merengue encarar o Barcelona na Copa do Rei.

O Real não poderá se dar ao luxo de tropeçar, já que está em segundo na tabela com oito pontos atrás do Barça, que no domingo visita o Almería.

O time chega para o clássico motivado pela espetacular vitória por 5 a 2 de virada na última terça-feira sobre o Liverpool em Anfield, na ida das oitavas de final da Champions.

"A equipe mostrou que está melhorando, que chegou depois a fevereiro em um bom nível, quando é preciso estar no topo", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, depois do jogo contra os 'Reds'.

Uma nova vitória sobre o Atlético permitiria ao time merengue continuar sua perseguição ao Barcelona, antes de enfrentar os catalães na semana que vem na ida das semifinais da Copa do Rei.

Os madridistas voltarão a depositar suas esperanças na dupla formada por Vinícius Júnior e Karim Benzema, autores de quatro dos cinco gols contra o Liverpool.

"Vinícius hoje, na minha opinião pessoal, é o jogador mais decisivo do futebol mundial", elogiou Ancelotti.

Por outro lado, o Real Madrid não poderá contar com Rodrygo e David Alaba, que sofreram lesões musculares na Inglaterra.

Já o Atlético, que vem de seis jogos sem derrota (quatro vitórias e dois empates), busca manter a sequência positiva para continuar na zona de classificação para a Champions.

No entanto, o time 'colchonero' terá que contornar ausência do volante argentino Rodrigo De Paul, lesionado, enquanto o belga Yannick Carrasco e o holandês Memphis Depay são dúvida.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Elche - Betis

- Sábado:

(10h00) Espanyol - Mallorca

(12h15) Cádiz - Rayo Vallecano

(14h30) Real Madrid - Atlético de Madrid

(17h00) Valencia - Real Sociedad

- Domingo:

(10h00) Athletic Bilbao - Girona

(12h15) Celta Vigo - Valladolid

(14h30) Almería - Barcelona

(17h00) Sevilla - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 59 22 19 2 1 45 7 38

2. Real Madrid 51 22 16 3 3 46 17 29

3. Real Sociedad 43 22 13 4 5 32 22 10

4. Atlético de Madrid 41 22 12 5 5 31 17 14

5. Betis 37 22 11 4 7 29 23 6

6. Rayo Vallecano 34 22 9 7 6 29 24 5

7. Athletic Bilbao 32 22 9 5 8 31 23 8

8. Mallorca 31 22 9 4 9 20 22 -2

9. Villarreal 31 22 9 4 9 24 22 2

10. Osasuna 30 22 8 6 8 19 21 -2

11. Girona 27 22 7 6 9 33 33 0

12. Sevilla 25 22 6 7 9 24 30 -6

13. Espanyol 24 22 5 9 8 27 33 -6

14. Celta Vigo 24 22 6 6 10 23 34 -11

15. Valladolid 24 22 7 3 12 16 30 -14

16. Getafe 22 22 5 7 10 19 28 -9

17. Almería 22 22 6 4 12 27 40 -13

18. Cádiz 22 22 5 7 10 17 35 -18

19. Valencia 20 22 5 5 12 26 27 -1

20. Elche 9 22 1 6 15 15 45 -30

