Alaba e Rodrygo sofrem lesões musculares desfalcam Real Madrid contra o Atlético

O defensor austríaco David Alaba e o atacante brasileiro Rodrygo sofreram lesões musculares e vão desfalcar o Real Madrid no clássico de sábado contra o Atlético de Madrid, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Alaba teve "uma lesão muscular no terço distal do bíceps femoral direito", informou nesta quinta-feira o clube merengue em comunicado.

No caso de Rodrygo, os exames realizados constataram uma "lesão no músculo piramidal esquerdo", segundo a mesma nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Real Madrid não informou o tempo de recuperação dos dois, mas segundo a imprensa espanhola, Alaba pode ficar afastado por um mês, enquanto o atacante brasileiro estaria de volta em aproximadamente dez dias.

Ambos foram substituídos com dores no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool (vitória por 5 a 2).

Além do clássico contra o Atlético, Alaba e Rodrygo também estão fora do primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei, no dia 2 de março, contra o Barcelona.

gr/psr/cb

Tags