Virada contra o Real Madrid na Champions é "quase impossível", admite Van Dijk

O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, admitiu que uma virada sobre o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, depois da derrota por 5 a 2 no jogo de ida em Anfield, é "quase impossível".

Os 'Reds' abriram 2 a 0, mas o time espanhol acabou virando o placar e impôs aos ingleses sua maior derrota em casa nas competições europeias.

"Temos uma tarefa quase impossível em Madri daqui a três semanas, mas quando chegar o momento, vamos nos concentrar e daremos tudo para representar o clube da melhor maneira possível", disse Van Dijk.

"A única coisa que podemos fazer é aprender com isso e não repetir no próximo jogo, que é contra o Crystal Palace (sábado). Parece bastante fácil, mas não é. Essa é a dura realidade", acrescentou.

"Se olharmos os últimos jogos, jogamos bem (vitórias sobre Everton e Newcastle) e isso é algo que devemos levar em conta para não entrar em pânico", continuou.

O Liverpool começou avassalador contra o Real Madrid, abrindo 2 a 0 em 15 minutos com Darwin Núñez e Mohamed Salah, mas sofreu o empate ainda antes do intervalo com dois gols de Vinícius Júnior.

No segundo tempo, Éder Militão e Karim Benzema (2x) fecharam a goleada do time merengue.

"Eles têm jogadores de qualidade em toda a equipe, podem te punir pelos seus erros, e foi isso o que fizeram, especialmente na segunda etapa", analisou Van Dijk.

A dolorosa derrota agrava uma complicada temporada para os 'Reds', que foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra e estão apenas na oitava posição no Campeonato Inglês.

Com dois jogos a menos, o Liverpool está a sete pontos do Tottenham, que fecha a zona de classificação para a Champions, a 16 rodadas do fim da competição.

"Todo mundo está incomodado, todos estão obviamente decepcionados, mas o próximo jogo é em quatro dias, e se quisermos render tem que haver uma mudança. E é isso o que vamos fazer", concluiu o zagueiro.

