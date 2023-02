Traficante de partes de pangolim e rinoceronte é condenado a 13 anos de prisão

Um tribunal vietnamita condenou um homem a 13 anos de prisão por traficar quase dez toneladas de chifre de rinoceronte, escamas de pangolim e outros produtos proibidos da vida selvagem.

Nguyen Duc Tai, preso no ano passado, transportou chifres de rinoceronte, presas de elefante, escamas de pangolim e ossos de leão da África do Sul e da Nigéria para o Vietnã em julho de 2021 e janeiro de 2022, de acordo com um tribunal de Danang, no centro do Vietnã, que emitiu seu veredicto na terça-feira, 21.

O Vietnã é um centro de tráfico ilegal de vida selvagem na Ásia.

Os pangolins, o mamífero mais traficado do mundo, são considerados uma iguaria em algumas culturas e são usados na medicina tradicional chinesa e vietnamita.

A sentença é um "primeiro passo para quebrar a rede de abastecimento do comércio de animais selvagens", disse Bui Thi Ha, vice-diretora da ONG de vida selvagem Education for Nature Vietnam (ENV).

Mais de 60 toneladas de presas de elefantes, escamas de pangolim e chifre de rinoceronte foram apreendidos nos principais portos marítimos do Vietnã desde 2018, de acordo com um relatório ENV de 2021.

Nenhum dos proprietários dessas remessas foi preso ou processado.

